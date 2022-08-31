Капитан «Амкала»: «Хочу сыграть в Кубке с «Зенитом»

Капитан «Амкала» Сибскана высказался о победе над «Тверью» (1:0) в 1/128 финала Кубка России.

«Мы кайфуем. Не только после свистка, но и всю игру. С кем хочу встретиться дальше? С «Зенитом»!» — сказал Сибскана.

«Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.

Клуб из Москвы сыграет в 1/64 финала Кубка России со «Звездой».

Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

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