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    Капитан «Амкала»: «Хочу сыграть в Кубке с «Зенитом»

    Капитан «Амкала» Сибскана высказался о победе над «Тверью» (1:0) в 1/128 финала Кубка России.

    «Мы кайфуем. Не только после свистка, но и всю игру. С кем хочу встретиться дальше? С «Зенитом»!» — сказал Сибскана.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
    • Клуб из Москвы сыграет в 1/64 финала Кубка России со «Звездой».
    • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

    За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Стрoгино» из-за тиктока

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Romeo 123 35 минут назад

      Все хотят с зенитом но пока зенит имеет всех

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