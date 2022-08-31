Круговой: «Хочется выиграть у «Спартака» все матчи»

5 из 5 в сезоне будет круто) но, чувствую, рыжий уже более-менее просёк, что с зенитом в открытую играть не стоит, поэтому хряки окопаются на подступах к своей штрафной, изредка пуляя на дельфина/зулуса. и могут быть унылые нули на табло в итоге. по крайней мере, в москве. в питере без шансов, в принципе. ну а что - разве не так?
Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал попадание в одну группу Кубка России со «Спартаком».
— Как вам состав нашей группы?
— Хорошие соперники. То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придает особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше. Будет зрелищный футбол, внимание болельщиков.
Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы, и, конечно, уверен, что, как всегда, наши болельщики заполнят «Газпром Арену».