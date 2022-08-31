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    Круговой: «Хочется выиграть у «Спартака» все матчи»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал попадание в одну группу Кубка России со «Спартаком».

    — Как вам состав нашей группы?

    — Хорошие соперники. То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придает особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше. Будет зрелищный футбол, внимание болельщиков.

    Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы, и, конечно, уверен, что, как всегда, наши болельщики заполнят «Газпром Арену».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2215

      fakeid 54 минуты назад

      5 из 5 в сезоне будет круто) но, чувствую, рыжий уже более-менее просёк, что с зенитом в открытую играть не стоит, поэтому хряки окопаются на подступах к своей штрафной, изредка пуляя на дельфина/зулуса. и могут быть унылые нули на табло в итоге. по крайней мере, в москве. в питере без шансов, в принципе. ну а что - разве не так?

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      Рейтинг: +164

      Фитоняшич > fakeid 12 минут назад

      Ну в том и дело, что в Москве вы обычно вату катаете, то есть, играете в силу своих возможностей. И только в Питере мечты сбываются.

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