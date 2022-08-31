Агент Мбенга рассказал, почему сенегалец сбежал из «Ахмата»

Малик Арутюнов, агент экс-нападающего «Ахмата» Аблая Мбенга, рассказал, почему сенегалец сбежал из грозненского клуба в 2020 году.

– Как вышло, что Мбенг самовольно покинул Грозный вопреки контракту?

– Эта история началась в январе 2020-го. Шалимов в последний день трансферного окна не отпустил Аблая в аренду к лидерам чемпионата Турции «Сивасспору»: «Пожалуйста, не уходи, ты нам нужен». Хотя с ноября рассказывал, что Мбенг уступает Понсе.

Аблай доработал сборы, забил несколько голов. В марте у Мбенга скончался отец, но Аблай не смог покинуть Россию и похоронить его.

Шалимова сменил Талалаев, и тот не отпустил Мбенга — даже бы на 10 дней навестить могилу. И началось: то «ищи себе новую команду», то «Талалаев хочет посмотреть тебя на сборах».

У Аблая не выдержали нервы, и он самовольно покинул расположение «Ахмата». Даже разрешение от клуба не взял — хотя я говорил, что стоило бы.

— Что Мбенг делал дальше?

— Дал авторизацию турецким агентам, но в итоге ничего не нашел. Зимой стал мне звонить: «Малик, помоги, спаси!» Пришлось обратиться к Кучуку — тот взял Мбенга в аренду в минское «Динамо» на мизерную зарплату.

Леонид Станиславович — один из двух тренеров (второй — Галактионов), кто постоянно поддерживал Мбенга, каждый день общался. И Аблай играл за него, забил 10 голов в 15 матчах.

Затем отказался от варианта с солигорским «Шахтером», которому предстояла Лига чемпионов. Но и Кучук уехал из Минска, и клуб не поднял Аблаю зарплату. Сейчас он в Саудовской Аравии, но, думаю, окажется еще в Турции.

Считаю, Мбенг еще долго будет играть и всем еще не раз покажет свою состоятельность. В 2017-м после фееричной серии (7 голов в 7 матчах за «Ахмат») Аблаем интересовались «Сент-Этьен», «Анже», «Славия», «Бешикташ», «Галатасарай», а в России — «Локомотив» и «Краснодар».

— Путь в России после такой истории для Мбенга закрыт?

— В России к нему предвзятое отношение. Все из-за неправильных слухов, что он проблемный — сам захотел уехать. А надо было выслушать, в чем истинные причины действий.