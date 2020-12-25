«Чемпионат»: сбежавший из «Ахмата» Мбенг перейдет в минское «Динамо»

"сенегалец сбежал в Африку"?
Интересно, а куда мог ещё сбежать темнолицый, если не к своим собратьям!?
P.S. Было бы удивительно обнаружить его среди чукчей-оленеводов.
Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенг продолжит карьеру в Белоруссии, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, 28-летний футболист должен перейти в минское «Динамо» на правах аренды до конца 2021 года.
- В феврале стало известно, что сенегалец сбежал в Африку.
- Форвард не играл за «Ахмат» с июля 2020 года.
- Клуб пожаловался в ФИФА на Мбенга.