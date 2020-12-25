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    «Чемпионат»: сбежавший из «Ахмата» Мбенг перейдет в минское «Динамо»

    Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенг продолжит карьеру в Белоруссии, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, 28-летний футболист должен перейти в минское «Динамо» на правах аренды до конца 2021 года.

    • В феврале стало известно, что сенегалец сбежал в Африку.
    • Форвард не играл за «Ахмат» с июля 2020 года.
    • Клуб пожаловался в ФИФА на Мбенга.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10304

      ilichkadr 15 минут назад

      "сенегалец сбежал в Африку"?
      Интересно, а куда мог ещё сбежать темнолицый, если не к своим собратьям!?
      P.S. Было бы удивительно обнаружить его среди чукчей-оленеводов.

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