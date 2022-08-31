Агент рассказал, какой турецкий клуб отказался от Бакаева

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что предлагал полузащитника Зелимхана Бакаева на турецкий рынок. Это было до трансфера игрока в «Зенит».

— История с Бакаевым немного похожа на историю Оздоева — тоже свободный агент, тоже интерес из ОАЭ. У Зелимхана были варианты в Турции?

— Герман Ткаченко попросил предложить его «Бешикташу». Мы поспорили: я считал, что Бакаев в «Бешикташе» не станет игроком основы — только в ротации. Так ведь у него было и в «Спартаке», и сейчас есть в «Зените». Его преимущество — российский паспорт. Герман со мной спорил.

— Чем закончилось с «Бешикташем»?

— Зелимхана я все же предложил. «Бешикташ» несколько дней подумал и отказал.