Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент рассказал, какой турецкий клуб отказался от Бакаева

    Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что предлагал полузащитника Зелимхана Бакаева на турецкий рынок. Это было до трансфера игрока в «Зенит».

    — История с Бакаевым немного похожа на историю Оздоева — тоже свободный агент, тоже интерес из ОАЭ. У Зелимхана были варианты в Турции?

    — Герман Ткаченко попросил предложить его «Бешикташу». Мы поспорили: я считал, что Бакаев в «Бешикташе» не станет игроком основы — только в ротации. Так ведь у него было и в «Спартаке», и сейчас есть в «Зените». Его преимущество — российский паспорт. Герман со мной спорил.

    — Чем закончилось с «Бешикташем»?

    — Зелимхана я все же предложил. «Бешикташ» несколько дней подумал и отказал.

    • Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» как свободный агент.
    • В сезоне РПЛ Бакаев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.
    • 26-летний игрок стоит 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    Семшов назвал игрока «Зенита», способного заменить травмированного Клаудиньо 4
    Бакаев: «Петербург и Москва отличаются. Здесь я чувствую себя спокойно» 15
    Бакаев: «Нормально отношусь к роли запасного в «Зените» 14
    Источник: телеграм-канал Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16933

      Cleaner 18 минут назад

      Зачем Бакаеву турецкая дыра, если есть Зенит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11525

      Алексей З 42 минуты назад

      Зачем сейчас эта инфа ?
      Сидит паря на золотой лавочке в Газпроме , походу всех устраивает.
      Сбудется мечта идиота, будет с титулами и деньгами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16933

      Cleaner > Алексей З 16 минут назад

      На месте Бакаева и Вы и я ВЫБРАЛИ БЫ ЗЕНИТ! Любой адекватный россйский футболист сделал бы выбор в пользу Зенита.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11