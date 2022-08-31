Агент рассказал, какой турецкий клуб отказался от Бакаева

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что предлагал полузащитника Зелимхана Бакаева на турецкий рынок. Это было до трансфера игрока в «Зенит».
— История с Бакаевым немного похожа на историю Оздоева — тоже свободный агент, тоже интерес из ОАЭ. У Зелимхана были варианты в Турции?
— Герман Ткаченко попросил предложить его «Бешикташу». Мы поспорили: я считал, что Бакаев в «Бешикташе» не станет игроком основы — только в ротации. Так ведь у него было и в «Спартаке», и сейчас есть в «Зените». Его преимущество — российский паспорт. Герман со мной спорил.
— Чем закончилось с «Бешикташем»?
— Зелимхана я все же предложил. «Бешикташ» несколько дней подумал и отказал.
- Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» как свободный агент.
- В сезоне РПЛ Бакаев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.
- 26-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Sport24