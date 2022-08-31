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    Широков: «Сергеев – это минус один игрок у «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков недоволен игрой форварда команды Ивана Сергеева.

    «Сергеев забил с «Торпедо», но когда он выходит, у «Зенита» минус один игрок. Нападающий, который играет спиной к воротам – не нападающий. Не создаeт глубины атаки, не открывается вперeд. Да, он неплохо выглядит, когда в штрафной. Но он обедняет игру команды. Кассьерра на порядок сильнее, пока не получается с голами, но прорвeт. Сергеев неплохо выходит на замену, под уже подуставших соперников», – сказал Широков.

    • 27-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Сергеева 6 матчей, 3 гола, ассист.
    • «Зенит» купил игрока у «Крыльев Советов» за 2,15 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +398

      the teacher 35 минут назад

      Когда Рома открывает свой рот то у пис да болов всегда +1 ))

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