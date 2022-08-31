Широков: «Сергеев – это минус один игрок у «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков недоволен игрой форварда команды Ивана Сергеева.

«Сергеев забил с «Торпедо», но когда он выходит, у «Зенита» минус один игрок. Нападающий, который играет спиной к воротам – не нападающий. Не создаeт глубины атаки, не открывается вперeд. Да, он неплохо выглядит, когда в штрафной. Но он обедняет игру команды. Кассьерра на порядок сильнее, пока не получается с голами, но прорвeт. Сергеев неплохо выходит на замену, под уже подуставших соперников», – сказал Широков.