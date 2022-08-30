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    Стало известно, почему «Карагюмрюк» Пирло и Оздоева отказался подписывать Дзюбу

    Агент Малик Арутюнов рассказал, какие турецкие клубы интересовались нападающим Артемом Дзюбой перед тем, как он перешел в «Демирспор».

    — Кто еще в Турции проявлял интерес к Дзюбе этим летом? Разговоры ходили про весь топ-5.

    — Дзюба не соответствовал их планке. Тем более, с учетом запрашиваемой зарплаты. Каждый день Артем был в телевизоре и прессе — туда переходит, сюда. А по факту — пиар-кампания. Так и вышло.

    Он оказался в середняке. «Адана» всего лишь второй сезон в Суперлиге — финансово стабильный клуб, состоятельный владелец, но не турецкий гранд с задачей быть в топ-5. Они претендуют на восьмерку.

    Главная проблема Дзюбы — он никогда не был в статусе свободного агента. А сейчас думал: «За трансфер платить не надо, все меня сейчас захотят». А в таких случаях надо переосмыслить карьеру, подготовиться к новому этапу.

    По нему, как и по Оздоеву, были звонки. «Фатих Карагюмрюк» им тоже интересовался, но не смогли потянуть по зарплате.

    • Дзюба присоединился к «Адана Демирспору» в середине августа как свободный агент.
    • До этого Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».
    • Он забил за «Адана Демирспор» в дебютном матче против «Фенербахче».

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    Источник: Sport24

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    30.08.2022 23:53
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