Стало известно, почему «Карагюмрюк» Пирло и Оздоева отказался подписывать Дзюбу

Агент Малик Арутюнов рассказал, какие турецкие клубы интересовались нападающим Артемом Дзюбой перед тем, как он перешел в «Демирспор».

— Кто еще в Турции проявлял интерес к Дзюбе этим летом? Разговоры ходили про весь топ-5.

— Дзюба не соответствовал их планке. Тем более, с учетом запрашиваемой зарплаты. Каждый день Артем был в телевизоре и прессе — туда переходит, сюда. А по факту — пиар-кампания. Так и вышло.

Он оказался в середняке. «Адана» всего лишь второй сезон в Суперлиге — финансово стабильный клуб, состоятельный владелец, но не турецкий гранд с задачей быть в топ-5. Они претендуют на восьмерку.

Главная проблема Дзюбы — он никогда не был в статусе свободного агента. А сейчас думал: «За трансфер платить не надо, все меня сейчас захотят». А в таких случаях надо переосмыслить карьеру, подготовиться к новому этапу.

По нему, как и по Оздоеву, были звонки. «Фатих Карагюмрюк» им тоже интересовался, но не смогли потянуть по зарплате.