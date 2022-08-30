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    Юран отказался комментировать возможное возвращение в «Химки»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не захотел отвечать на вопрос о вероятности своего возвращения в подмосковный клуб.

    Сообщалось, что в среду химчане могут уволить Николая Писарева и в четвертый раз пригласить Юрана.

    «Разговаривал с «Химками»? Ребят, я иду «Спартак» смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть.

    Я возвращаюсь в «Химки»? Сегодня иду матч смотреть», – сказал 53-летний специалист.

    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
    • После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.

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    Источник: «Чемпионат»

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