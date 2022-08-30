Юран отказался комментировать возможное возвращение в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не захотел отвечать на вопрос о вероятности своего возвращения в подмосковный клуб.

Сообщалось, что в среду химчане могут уволить Николая Писарева и в четвертый раз пригласить Юрана.

«Разговаривал с «Химками»? Ребят, я иду «Спартак» смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть.

Я возвращаюсь в «Химки»? Сегодня иду матч смотреть», – сказал 53-летний специалист.