Юран отказался комментировать возможное возвращение в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не захотел отвечать на вопрос о вероятности своего возвращения в подмосковный клуб.
Сообщалось, что в среду химчане могут уволить Николая Писарева и в четвертый раз пригласить Юрана.
«Разговаривал с «Химками»? Ребят, я иду «Спартак» смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть.
Я возвращаюсь в «Химки»? Сегодня иду матч смотреть», – сказал 53-летний специалист.
- «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
- Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
- После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
Источник: «Чемпионат»