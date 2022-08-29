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    Юран – основной кандидат на замену Писареву в «Химках» («Чемпионат»)

    «Химки» могут вернуть Сергея Юрана на пост главного тренера через три недели после увольнения.

    Руководство подмосковного клуба уже прорабатывает возможность возвращения 53-летнего специалиста.

    На сегодняшний день это основной кандидат в случае отставки Николая Писарева.

    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
    • После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +25136

      JTherry 3 минуты назад

      дурдом в Химках - рассматривается четвертое пришествие Юрана...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12009

      DeStar 47 минут назад

      такое ощущение что там четко отработанные схемы по неустойкам, премиям, зп и прочим моментам. Мутят воду явно. Такого не бывает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      AlexanderFCSM 48 минут назад

      Юран конечно со своими придурковатостями, но немного уважения как тренер он заслужил, если согласится в 4й раз - потеряет последнее

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Romeo 123 56 минут назад

      Бразильский сериал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10963

      knikos > Romeo 123 16 минут назад

      Мексиканский ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16666

      ilichkadr 57 минут назад

      Неужели третье пришествие Христа реально!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +642

      Forvard47 > ilichkadr 28 минут назад

      это уже 4 будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1350

      jek718875 1 час назад

      Юран согласится, при условии не ставить Садыгова в основной состав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13815

      Skull_Boy 1 час назад

      На месте Юрана я бы их послал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Vratarь 1 час назад

      "Шо, опять??"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9574

      R_a_i_n 1 час назад

      Мне кажется следственным органам нужно потрясти руководство Химок. Что-то там мутят.

      6
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      Рейтинг: +915

      Сделаны из Дерева > R_a_i_n 1 час назад

      И зенит заодно трухнуть))))

      3
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      Рейтинг: +1605

      vmonomah17 > Сделаны из Дерева 1 час назад

      При желании Зенит и сам трухнет следставенные органы)))

      3
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      Рейтинг: +17198

      житель СПб > Сделаны из Дерева 1 час назад

      Вы хорошо оговорились - "трухнуть". Кто там струхнет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16666

      ilichkadr > житель СПб 1 час назад

      Он сам давно уже обтруханный.....

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      Рейтинг: +103

      Теркчанин 1 час назад

      не согласится,ему и так предложат другой клуб, отставок еще будет предостаточно,Урал,Локо,.....

      0
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