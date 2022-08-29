Юран – основной кандидат на замену Писареву в «Химках» («Чемпионат»)

«Химки» могут вернуть Сергея Юрана на пост главного тренера через три недели после увольнения.
Руководство подмосковного клуба уже прорабатывает возможность возвращения 53-летнего специалиста.
На сегодняшний день это основной кандидат в случае отставки Николая Писарева.
- «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
- Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
- После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
Источник: «Чемпионат»