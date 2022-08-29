Юран – основной кандидат на замену Писареву в «Химках» («Чемпионат»)

«Химки» могут вернуть Сергея Юрана на пост главного тренера через три недели после увольнения.

Руководство подмосковного клуба уже прорабатывает возможность возвращения 53-летнего специалиста.

На сегодняшний день это основной кандидат в случае отставки Николая Писарева.