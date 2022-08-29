Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Химки» могут уволить Писарева в среду

    В «Химках» ожидаются изменения на посту генерального директора и главного тренера.

    Свои должности могут покинуть Дмитрий Ульянов и Николай Писарев соответственно.

    Это решение, вероятно, утвердят уже в среду, 31 августа.

    • Писарев возглавил «Химки» 10 августа вместо Сергея Юрана.
    • Под его руководством команда уступила «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4).

    Новости по теме
    Юран – основной кандидат на замену Писареву в «Химках» («Чемпионат»)
    В «Химах» оценили возможность возвращения Юрана. Клуб трижды проиграл после его ухода 15
    ⚽ РПЛ. «Зенит» и «Локо» разгромили соперников, «Ростов» примет ЦСКА 15
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11