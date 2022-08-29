«Химки» могут уволить Писарева в среду

В «Химках» ожидаются изменения на посту генерального директора и главного тренера.
Свои должности могут покинуть Дмитрий Ульянов и Николай Писарев соответственно.
Это решение, вероятно, утвердят уже в среду, 31 августа.
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В «Химках» ожидаются изменения на посту генерального директора и главного тренера.
Свои должности могут покинуть Дмитрий Ульянов и Николай Писарев соответственно.
Это решение, вероятно, утвердят уже в среду, 31 августа.