Осинькин высказался о возможном переходе Ежова и Горшкова в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на желание «Спартака» купить у самарского клуба защитника Юрия Горшкова и хавбека Романа Ежова.

«Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу – мы потеряли достаточно много игроков.

Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни.

Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли», – сказал Осинькин.