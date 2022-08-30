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    Осинькин высказался о возможном переходе Ежова и Горшкова в «Спартак»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на желание «Спартака» купить у самарского клуба защитника Юрия Горшкова и хавбека Романа Ежова.

    «Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу – мы потеряли достаточно много игроков.

    Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни.

    Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли», – сказал Осинькин.

    • Рыночная стоимость Горшкова – 1,7 млн евро, Ежова – 1,5 млн евро.
    • В этом сезоне защитник сделал 1 ассист в 7 играх, а хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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