Осинькин высказался о возможном переходе Ежова и Горшкова в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на желание «Спартака» купить у самарского клуба защитника Юрия Горшкова и хавбека Романа Ежова.
«Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу – мы потеряли достаточно много игроков.
Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни.
Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли», – сказал Осинькин.
- Рыночная стоимость Горшкова – 1,7 млн евро, Ежова – 1,5 млн евро.
- В этом сезоне защитник сделал 1 ассист в 7 играх, а хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах.
Источник: «Чемпионат»