Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Погба могут исключить из сборной Франции, если он действительно проклял Мбаппе с помощью шамана

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть исключен из сборной Франции.

    По информации L'Equipe, футболиста перестанут вызывать в национальную команду, если подтвердится тот факт, что он просил наложить проклятие при помощи шамана на своего партнeра по сборной Килиана Мбаппе.

    Ранее об этом сообщил старший брат Погба Матиас, который вместе со злоумышленниками вымогает у футболиста 13 миллионов евро.

    Новости по теме
    Вооруженные люди вымогали 13 миллионов у Погба. В преступную группу входили его брат и друзья детства 2
    Погба решил отказаться от операции, чтобы сыграть на ЧМ-2022
    «Ювентус» может подписать полузащитника «Атлетико» на замену травмированному Погба
    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12012

      DeStar 5 минут назад

      боже что за дичь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11852

      BRO_football 1 час назад

      Погба хоть и долгое время живёт в "современной и процветающей Европе", но головой он всё ещё в своей Гвинее, где культ шаманизма процветает по сей день.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5364

      Беспонтий 1 час назад

      какие беспокойные ребята эти "французики"
      не поленились заморочиться
      у нас бы в бутсу насрали
      и всего делов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5889

      Давид59 1 час назад

      Погба ещё тот урод. Помню после очередного террора ХАМАСа размахивал палестинским флагом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5642

      Павелий 1 час назад

      А на дворе точно 21 век? =)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +850

      Untitled-1 1 час назад

      Да, ведь проклятия и молитвы работают, конечно. Возможно придется дьявола изгонять из Погбы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      аахха)) цирк!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2165

      fakeid > Сделаны из Дерева 2 часа назад

      тарасофский цирк)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11495

      Алексей З > fakeid 15 минут назад

      клиника !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11