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  • Погба могут исключить из сборной Франции, если он действительно проклял Мбаппе с помощью шамана

Погба могут исключить из сборной Франции, если он действительно проклял Мбаппе с помощью шамана

30 августа 2022, 08:30
9

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть исключен из сборной Франции.

По информации L'Equipe, футболиста перестанут вызывать в национальную команду, если подтвердится тот факт, что он просил наложить проклятие при помощи шамана на своего партнeра по сборной Килиана Мбаппе.

Ранее об этом сообщил старший брат Погба Матиас, который вместе со злоумышленниками вымогает у футболиста 13 миллионов евро.

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Источник: L'Equipe
Чемпионат мира Франция Погба Поль Мбаппе Килиан
Комментарии (9)
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Untitled-1
1661839849
Да, ведь проклятия и молитвы работают, конечно. Возможно придется дьявола изгонять из Погбы.
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Павелий
1661839985
А на дворе точно 21 век? =)
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Давид59
1661841406
Погба ещё тот урод. Помню после очередного террора ХАМАСа размахивал палестинским флагом
Ответить
Беспонтий
1661842043
какие беспокойные ребята эти "французики" не поленились заморочиться у нас бы в бутсу насрали и всего делов
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BRO_football
1661842583
Погба хоть и долгое время живёт в "современной и процветающей Европе", но головой он всё ещё в своей Гвинее, где культ шаманизма процветает по сей день.
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DeStar
1661846571
боже что за дичь)
Ответить
zigbert
1661863838
Неужели это настолько серьезно?
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