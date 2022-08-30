Погба могут исключить из сборной Франции, если он действительно проклял Мбаппе с помощью шамана

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть исключен из сборной Франции.

По информации L'Equipe, футболиста перестанут вызывать в национальную команду, если подтвердится тот факт, что он просил наложить проклятие при помощи шамана на своего партнeра по сборной Килиана Мбаппе.

Ранее об этом сообщил старший брат Погба Матиас, который вместе со злоумышленниками вымогает у футболиста 13 миллионов евро.