Кофрие объяснил свой уход из «Спартака»

Защитник Максимилиано Кофрие прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в «Клермон».

«Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Я хотел найти клуб, который действительно во мне заинтересован. Тренеры и руководство «Клермона» смогли убедить меня в этом.

Лига 1 – очень интересный турнир. Обещаю, что буду выкладываться по максимуму, чтобы помочь клубу достичь целей», – сказал 25-летний бельгиец.