Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кофрие объяснил свой уход из «Спартака»

29 августа 2022, 20:58
11

Защитник Максимилиано Кофрие прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в «Клермон».

«Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Я хотел найти клуб, который действительно во мне заинтересован. Тренеры и руководство «Клермона» смогли убедить меня в этом.

Лига 1 – очень интересный турнир. Обещаю, что буду выкладываться по максимуму, чтобы помочь клубу достичь целей», – сказал 25-летний бельгиец.

  • Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
  • Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
  • В 26 матчах игрок сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.

Еще по теме:
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов 2
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака» 1
«Клермон» с Николсоном и Кофрие вылетел из Лиги 1
Источник: сайт «Клермона»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Спартак Клермон Кофрие Максимилиано
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1661804306
у Кофрие, конечно, косяков много в игре за Спартак, но всегда искренне и бесстрашно, не жалея ни себя, ни соперников, бился за клуб... и уходит с понижением в ЗП с целью играть в футбол, а не полировать скамейку, получая ЗП, как Коко...
Ответить
zigbert
1661845466
Нельзя сказать что совсем уж плох. По самоотдаче претензий к нему нет но слишком прямолинеен.
Ответить
Главные новости
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Все новости
Все новости
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
01:37
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
5
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
Вчера, 14:30
13
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
Вчера, 10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
Вчера, 10:12
3
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
1 сентября
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
1 сентября
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
1 сентября
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
31 августа
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
31 августа
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+