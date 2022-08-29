Кофрие объяснил свой уход из «Спартака»

Защитник Максимилиано Кофрие прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в «Клермон».
«Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Я хотел найти клуб, который действительно во мне заинтересован. Тренеры и руководство «Клермона» смогли убедить меня в этом.
Лига 1 – очень интересный турнир. Обещаю, что буду выкладываться по максимуму, чтобы помочь клубу достичь целей», – сказал 25-летний бельгиец.
- Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
- Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
- В 26 матчах игрок сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.
Источник: сайт «Клермона»