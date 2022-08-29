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    Кофрие объяснил свой уход из «Спартака»

    Защитник Максимилиано Кофрие прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в «Клермон».

    «Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Я хотел найти клуб, который действительно во мне заинтересован. Тренеры и руководство «Клермона» смогли убедить меня в этом.

    Лига 1 – очень интересный турнир. Обещаю, что буду выкладываться по максимуму, чтобы помочь клубу достичь целей», – сказал 25-летний бельгиец.

    • Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
    • Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
    • В 26 матчах игрок сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.

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    Источник: сайт «Клермона»

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16913

      Cleaner 1 час назад

      Скажу одно. Кофрие - не Кокорин. Редкий случай, когда за игрока Спартака не стыдно.

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      Рейтинг: +52

      AlexanderFCSM > Cleaner 46 минут назад

      серьезно? это вообще не футболист, я бы даже в спартак 2 или в лфл не брал бы такое чудище, просто ноль понимания игры, 0 полезных действий, чучело, будет за радость его хоть куда-то спихнуть, еще бы Колю рассказова с ним, и вообще чудно

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      Рейтинг: +102

      Фитоняшич > AlexanderFCSM 17 минут назад

      Оно и видно, что тебе даже футбол тяжко смотреть.
      Это нормальный игрок, с хорошим первым пасом и идеальными данными для защитника центрального. Просто у нас его сделали козлом отпущения ещё до перехода. Как пытались это сделать с Тедеско, Тилем, сейчас сразу напали на Бальде. Человек в матчах Лиги Европы-то не терялся даже, Лукман из Лестера просто пропал на поле, и Кофрие хватило ума просто оба раза до конца с Осимхеном отыграть вместо того, чтобы провожать взглядом, как это делают Литвинов, Денисов, Умяров.
      У человека даже есть ассист и первый пас голевой атаки в финале кубка. Для центрального защитника это нормально. Он не так много матчей провёл.

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