«Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон»

Ну что ж, это не Жиго, для клуба не потеря, все таки привозил немало пенальти. Разгрузка платежной ведомости. Но теперь еще больше мучает вопрос - где достойная замена Жиго?!
Защитник Максимилиано Кофрие официально перешел из «Спартака» в «Клермон».
Это аренда до лета 2023 года.с опцией выкупа.
Сообщалось, что футболист ради трансфера во французский клуб пошел на двукратное снижение зарплаты.
- 25-летний Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
- Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
- В 26 матчах бельгиец сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.