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    «Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон»

    Защитник Максимилиано Кофрие официально перешел из «Спартака» в «Клермон».

    Это аренда до лета 2023 года.с опцией выкупа.

    Сообщалось, что футболист ради трансфера во французский клуб пошел на двукратное снижение зарплаты.

    • 25-летний Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021 года.
    • Московский клуб заплатил за него 2,5 миллиона евро.
    • В 26 матчах бельгиец сделал 1 ассист и получил 3 красных карточки.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32666

      oyabun 1 час назад

      Ну что ж, это не Жиго, для клуба не потеря, все таки привозил немало пенальти. Разгрузка платежной ведомости. Но теперь еще больше мучает вопрос - где достойная замена Жиго?!

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