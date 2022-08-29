Ларин объяснил, почему российские бизнесмены боятся создавать частные клубы

Истории ЮКОСа и Магнита наверно учат людей.
Бывший глава академии «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему в России мало частных клубов.
«Мне сложно это комментировать, потому что я не знаком с Леонидом Арнольдовичем. Мне сложно сказать, как осуществлялось финансирование «Спартака». То, что сейчас происходит, я не до конца понимаю — я просто не в теме.
Помимо Галицкого, у нас есть частный клуб «Акрон» и ещe много есть ребят, которые на более низшем уровне финансируют команды. Таких людей много.
Просто они боятся создавать команды, потому что понимают, что они дойдут до какого-то определeнного уровня, а дальше им придeтся столкнуться с государственными командами, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета, и они не смогут с ними соперничать», – сказал Ларин.
- Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
- Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.