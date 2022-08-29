Ларин объяснил, почему российские бизнесмены боятся создавать частные клубы

Бывший глава академии «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему в России мало частных клубов.

«Мне сложно это комментировать, потому что я не знаком с Леонидом Арнольдовичем. Мне сложно сказать, как осуществлялось финансирование «Спартака». То, что сейчас происходит, я не до конца понимаю – я просто не в теме.

Помимо Галицкого, у нас есть частный клуб «Акрон» и ещe много есть ребят, которые на более низшем уровне финансируют команды. Таких людей много.

Просто они боятся создавать команды, потому что понимают, что они дойдут до какого-то определeнного уровня, а дальше им придeтся столкнуться с государственными командами, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета, и они не смогут с ними соперничать», – сказал Ларин.