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    Ларин объяснил, почему российские бизнесмены боятся создавать частные клубы

    Бывший глава академии «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему в России мало частных клубов.

    «Мне сложно это комментировать, потому что я не знаком с Леонидом Арнольдовичем. Мне сложно сказать, как осуществлялось финансирование «Спартака». То, что сейчас происходит, я не до конца понимаю — я просто не в теме.

    Помимо Галицкого, у нас есть частный клуб «Акрон» и ещe много есть ребят, которые на более низшем уровне финансируют команды. Таких людей много.

    Просто они боятся создавать команды, потому что понимают, что они дойдут до какого-то определeнного уровня, а дальше им придeтся столкнуться с государственными командами, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета, и они не смогут с ними соперничать», – сказал Ларин.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      Алексей З 14 минут назад

      Истории ЮКОСа и Магнита наверно учат людей.

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