Цорн – о 12-м номере Митая: «Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему новичок команды Марио Митай выбрал 12-й номер.

«Неправильно говорить, что желание взять номер кумира перевесило уважение к болельщикам. Марио не думал, что номер забронирован за фанатами. Не знаю, в каких клубах такое есть. В «Локомотиве» – нет. Игроки имеют право выбрать. 12-й – это не номер болельщиков, который нарисован на майке. Они 12-й игрок: это эмоции, которые дают команде. Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера.

Хейт от фанатов? По традиции 12-й номер – это запасной вратарь. Во всем мире. Игрок выбрал номер, потому что стремится к максимуму», – сказал Цорн.