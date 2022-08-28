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  • Цорн – о 12-м номере Митая: «Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера»

Цорн – о 12-м номере Митая: «Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера»

28 августа 2022, 21:32
13

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему новичок команды Марио Митай выбрал 12-й номер.

«Неправильно говорить, что желание взять номер кумира перевесило уважение к болельщикам. Марио не думал, что номер забронирован за фанатами. Не знаю, в каких клубах такое есть. В «Локомотиве» – нет. Игроки имеют право выбрать. 12-й – это не номер болельщиков, который нарисован на майке. Они 12-й игрок: это эмоции, которые дают команде. Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера.

Хейт от фанатов? По традиции 12-й номер – это запасной вратарь. Во всем мире. Игрок выбрал номер, потому что стремится к максимуму», – сказал Цорн.

  • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Митай Марио Цорн Томас
Комментарии (13)
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Красногорск_Фан
1661711795
Кикнадзе -2.
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3meeeD
1661711930
Похоронил ты себя дядя
Ответить
Серёга Краснодарский
1661712202
Поэтому и гнали тебя в шею отовсюду и сейчас скоро выпрут
Ответить
Vitaga
1661714090
некрасивое слово для болел выбрал этот крендель - *масса* . может он плохо русский понимает?
Ответить
Алтын
1661716541
12-й номер в футбольной команде "Зенит" официально закреплен за болельщиками клуба. Таким образом, ни один из футболистов "сине-бело-голубых" не может получить этот игровой номер в свое пользование.
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PAREVG.
1661716814
Удод
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Guinnesss
1661719183
При встрече раскрошу ему е б л о
Ответить
Guinnesss
1661719321
Цорн - это масса говна
Ответить
НикКин
1661720923
В Германии может быть у вас и масса а в России люди живут
Ответить
Yumаleks
1661761330
Он абсолютно прав. "Масса"— обычное обращение раба к хозяину. В нашей стране народ хозяин, ну чисто теоретически. Болельщики часть народа.
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