Гончаренко: «Уныния в «Урале» нет. Нужно усилиться»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о настроении в команде. У нее после семи туров РПЛ ни одной победы.

«К сожалению, пока имеем то, что есть. Какого-то уныния нет. Когда какая-то тяжeлая ситуация – это работа всех: и менеджеров, и тренерского штаба, и игроков. Чтобы выйти из этой ситуации. Нам нужно усилить команду, пока не закрыто трансферное окно», – сказал белорус.