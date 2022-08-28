Гончаренко: «Уныния в «Урале» нет. Нужно усилиться»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о настроении в команде. У нее после семи туров РПЛ ни одной победы.
«К сожалению, пока имеем то, что есть. Какого-то уныния нет. Когда какая-то тяжeлая ситуация – это работа всех: и менеджеров, и тренерского штаба, и игроков. Чтобы выйти из этой ситуации. Нам нужно усилить команду, пока не закрыто трансферное окно», – сказал белорус.
- Гончаренко принял «Урал» в августе.
- «Урал» идет в РПЛ последним.
- Следующий соперник «Урала» по РПЛ – «Динамо» (3 сентября).
Источник: официальный сайт «Урала»