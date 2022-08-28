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    Гончаренко: «Уныния в «Урале» нет. Нужно усилиться»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о настроении в команде. У нее после семи туров РПЛ ни одной победы.

    «К сожалению, пока имеем то, что есть. Какого-то уныния нет. Когда какая-то тяжeлая ситуация – это работа всех: и менеджеров, и тренерского штаба, и игроков. Чтобы выйти из этой ситуации. Нам нужно усилить команду, пока не закрыто трансферное окно», – сказал белорус.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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