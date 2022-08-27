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  • Йоканович: «Динамо» сделало «Пари НН» подарок и потеряло два очка»

Йоканович: «Динамо» сделало «Пари НН» подарок и потеряло два очка»

27 августа 2022, 18:08
2

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

— Почему команда растеряла преимущества в два мяча?

— Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещe и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.

  • Москвичи впервые с 1996 года прошли первые 7 туров чемпионата без поражений.
  • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
  • Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Урал» (3 сентября).

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (2)
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neim
1661614345
А кто виноват тренер ? А можно и так: А кто виноват, тренер ?
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zigbert
1661665801
Подарка тут никакого нет, просто ПариНН вышел на второй тайм с другим настроением и удаление сыграло свою роль.
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