Йоканович: «Динамо» сделало «Пари НН» подарок и потеряло два очка»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

— Почему команда растеряла преимущества в два мяча?

— Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещe и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.