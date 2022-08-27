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    Йоканович: «Динамо» сделало «Пари НН» подарок и потеряло два очка»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

    — Почему команда растеряла преимущества в два мяча?

    — Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещe и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.

    • Москвичи впервые с 1996 года прошли первые 7 туров чемпионата без поражений.
    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Урал» (3 сентября).

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4978

      neim 15 минут назад

      А кто виноват тренер ?
      А можно и так:
      А кто виноват, тренер ?

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