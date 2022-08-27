Йоканович: «Динамо» сделало «Пари НН» подарок и потеряло два очка»

А кто виноват тренер ?
А можно и так:
А кто виноват, тренер ?
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).
— Почему команда растеряла преимущества в два мяча?
— Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить ещe и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.
- Москвичи впервые с 1996 года прошли первые 7 туров чемпионата без поражений.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
- Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Урал» (3 сентября).