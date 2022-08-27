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Селюк: «Захаряну рановато в «Челси»

27 августа 2022, 16:31
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Безусловно, чемпионат Англии лакомый кусочек для любого футболиста, но мы видим что Никола Влашич перешeл в «Вест Хэм», а сейчас уже играет в «Торино». Томас Тухель – очень хороший тренер, но АПЛ силовой турнир, а Захарян не силовой игрок. Я знаю точно, что интерес к Захаряну из Англии есть. Может быть, чуть-чуть рановато ему туда уезжать.

В молодом возрасте игроки, которые переходили в «Челси», обычно играли в U21, U23. После этого им тяжело было собраться и пойти в другой клуб. Захарян должен сам решать, чтобы потом не думал, что он упустил возможность. У него такой возраст, что ему важно играть. У него будут предложения и через год, но он должен переходить как боевая единица, а не сидеть на скамейке.

С одной стороны, это престижно, шикарно и очень хорошо. Супер, что у него есть предложение, но надо дважды подумать. Арсен может пойти, попробовать свои силы, потом в случае чего, может вернуться. Я думаю, ему ещe рановато», – сказал Селюк.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Юрэс
1661609244
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА Какой НАХ ЧЕЛСИ!?!?+????+?+?+?
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saf05
1661609686
А потом будет поздно. Все зависит от него, заиграет он там или нет.
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vmonomah17
1661612171
Согласен, рано. Лет в 33-34 будет самое то)))
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Томик
1661614668
С одной стороны "рано", а с другой "поздно". Ибо играть на уровне "Челси" он смог бы даже теоретически только на уровне детско-юношеской команды. Так и останется вечным пареньком. Не тащит он взрослый футбол. Что-то моментами может показать, какое-то техническое действие, а бороться не может. Нет физики и не будет. И работать не может весь матч. В руках себя держать не может. Борьбу проигрывает - начинает грязно играть. Будут свистеть - вообще перестанет бороться за мяч. Где-то я похожее уже видел, но оно в питер уехало. Этот чуть потехничнее и мозг, возможно, получше работает. Возможно. Но этого точно будет мало. Не представляю, что за подковерные расклады и для чего его сватают в "Челси". Не удивлюсь, если основное в этой истории - смена
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