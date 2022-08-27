Селюк: «Захаряну рановато в «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Безусловно, чемпионат Англии лакомый кусочек для любого футболиста, но мы видим что Никола Влашич перешeл в «Вест Хэм», а сейчас уже играет в «Торино». Томас Тухель – очень хороший тренер, но АПЛ силовой турнир, а Захарян не силовой игрок. Я знаю точно, что интерес к Захаряну из Англии есть. Может быть, чуть-чуть рановато ему туда уезжать.

В молодом возрасте игроки, которые переходили в «Челси», обычно играли в U21, U23. После этого им тяжело было собраться и пойти в другой клуб. Захарян должен сам решать, чтобы потом не думал, что он упустил возможность. У него такой возраст, что ему важно играть. У него будут предложения и через год, но он должен переходить как боевая единица, а не сидеть на скамейке.

С одной стороны, это престижно, шикарно и очень хорошо. Супер, что у него есть предложение, но надо дважды подумать. Арсен может пойти, попробовать свои силы, потом в случае чего, может вернуться. Я думаю, ему ещe рановато», – сказал Селюк.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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