«У ФИФА и УЕФА абсурдные аргументы». Алаев – об отстранении российских команд

Вообще пофиг всё равно позовут играть а мы пока усилим игру, новую тактику.
Пример англия их отстранили аж на 5 лет на все турниры и всё у них супер стало. А мы Русские круче всех, мы и 10 лет переживём и будем ещё круче всех В ПЕРЁЁЁД РОССИЯ!!!
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о санкциях, введенных против российского футбола.
– Некоторые говорят, что если возвращаться, то только с флагом. А вы как считаете?
– Я считаю, что нельзя отбирать у детишек мечту. Знаю ребят, которые не поехали на юношеские соревнования. Это была их мечта, а еe забрали.
– Ваше мнение: УЕФА и ФИФА могли поступить по-другому?
– Да. Я считаю, это слишком жeсткое наказание. Да и аргументы у них абсурдные – знаю, как проходило заседание в CAS по нашему делу.
– Какие у них аргументы?
– Например: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному ютуб-каналу сказал, что понимает наше решение.
– Это аргумент?
– Да. В суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».
– Сначала нам разрешили играть на нейтральном поле и без флага, а спустя два дня всe же отстранили. Что произошло за это время?
– Представляю, под каким давлением находились футбольные организации. Говорить сейчас, что они полностью независимые, крайне странно.
– Вы ездили на конгресс ФИФА в марте. Как вас там встречали европейские коллеги?
– Это была тяжелейшая поездка. В зале 1000 человек, а за пять минут до начала конгресса все камеры снимают только одну делегацию – нашу.
Ужасное давление, морально было очень тяжело. Кроме того, ряд коллег избегали общения, несмотря на то что многие годы мы вместе работали.
– Как избегали? Демонстративно отворачивались?
– Можно же сделать вид, что не знаешь человека... На конгресс УЕФА ехал с таким же тяжeлым настроением, но там как раз получил поддержку от членов исполкома и президента. Это было очень важно. Мне кажется, они понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными.
– У них не было другого выбора.
– Выбор есть всегда, но политическое давление иногда превалирует. Уверен, они осознаю́т, что применили сверхтяжeлые и избыточные санкции.
– Что Чеферин сказал?
– Похлопал по плечу.
– А он читает, что происходит в России?
– Всe читает.