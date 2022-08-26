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  • «У ФИФА и УЕФА абсурдные аргументы». Алаев – об отстранении российских команд

«У ФИФА и УЕФА абсурдные аргументы». Алаев – об отстранении российских команд

26 августа 2022, 13:58
8

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о санкциях, введенных против российского футбола.

– Некоторые говорят, что если возвращаться, то только с флагом. А вы как считаете?

– Я считаю, что нельзя отбирать у детишек мечту. Знаю ребят, которые не поехали на юношеские соревнования. Это была их мечта, а еe забрали.

– Ваше мнение: УЕФА и ФИФА могли поступить по-другому?

– Да. Я считаю, это слишком жeсткое наказание. Да и аргументы у них абсурдные – знаю, как проходило заседание в CAS по нашему делу.

– Какие у них аргументы?

– Например: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному ютуб-каналу сказал, что понимает наше решение.

– Это аргумент?

– Да. В суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».

– Сначала нам разрешили играть на нейтральном поле и без флага, а спустя два дня всe же отстранили. Что произошло за это время?

– Представляю, под каким давлением находились футбольные организации. Говорить сейчас, что они полностью независимые, крайне странно.

– Вы ездили на конгресс ФИФА в марте. Как вас там встречали европейские коллеги?

– Это была тяжелейшая поездка. В зале 1000 человек, а за пять минут до начала конгресса все камеры снимают только одну делегацию – нашу.

Ужасное давление, морально было очень тяжело. Кроме того, ряд коллег избегали общения, несмотря на то что многие годы мы вместе работали.

– Как избегали? Демонстративно отворачивались?

– Можно же сделать вид, что не знаешь человека... На конгресс УЕФА ехал с таким же тяжeлым настроением, но там как раз получил поддержку от членов исполкома и президента. Это было очень важно. Мне кажется, они понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными.

– У них не было другого выбора.

– Выбор есть всегда, но политическое давление иногда превалирует. Уверен, они осознаю́т, что применили сверхтяжeлые и избыточные санкции.

– Что Чеферин сказал?

– Похлопал по плечу.

– А он читает, что происходит в России?

– Всe читает.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (8)
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Fusballer
1661513522
Косовские сепаратисты без проблем играют в еврокубках и в турнирах сборных. Потому что США признали их. А России признавать никого нельзя, как они считают.
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cheser1970
1661514305
Вообще пофиг всё равно позовут играть а мы пока усилим игру, новую тактику. Пример англия их отстранили аж на 5 лет на все турниры и всё у них супер стало. А мы Русские круче всех, мы и 10 лет переживём и будем ещё круче всех В ПЕРЁЁЁД РОССИЯ!!!
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Dr.Metal
1661519708
Про Денисова что-ли намекнул? Он там противник ярый. Да и без него бы отстранили
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BRO_football
1661525130
Действительно, тупые аргументы. Что значит "с вами не хотят играть"? Если не хотите играть, то техническое поражение и до свидания! Так же надо поступать по всем правилам? А что значит "мы не уверены в безопасности"? На территории России ***** нет. В Москве или Питере точно не стреляют. Играйте там. Зато при игре с украинскими клубами, УЕФА в безопасности уверен и до еврокубков их допустил.
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Давид59
1661526395
Золотые слова "у детишек отобрали мечту". Осталось разобраться, кто это сделал.
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