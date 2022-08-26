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    «У ФИФА и УЕФА абсурдные аргументы». Алаев – об отстранении российских команд

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о санкциях, введенных против российского футбола.

    – Некоторые говорят, что если возвращаться, то только с флагом. А вы как считаете?

    – Я считаю, что нельзя отбирать у детишек мечту. Знаю ребят, которые не поехали на юношеские соревнования. Это была их мечта, а еe забрали.

    – Ваше мнение: УЕФА и ФИФА могли поступить по-другому?

    – Да. Я считаю, это слишком жeсткое наказание. Да и аргументы у них абсурдные – знаю, как проходило заседание в CAS по нашему делу.

    – Какие у них аргументы?

    – Например: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному ютуб-каналу сказал, что понимает наше решение.

    – Это аргумент?

    – Да. В суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».

    – Сначала нам разрешили играть на нейтральном поле и без флага, а спустя два дня всe же отстранили. Что произошло за это время?

    – Представляю, под каким давлением находились футбольные организации. Говорить сейчас, что они полностью независимые, крайне странно.

    – Вы ездили на конгресс ФИФА в марте. Как вас там встречали европейские коллеги?

    – Это была тяжелейшая поездка. В зале 1000 человек, а за пять минут до начала конгресса все камеры снимают только одну делегацию – нашу.

    Ужасное давление, морально было очень тяжело. Кроме того, ряд коллег избегали общения, несмотря на то что многие годы мы вместе работали.

    – Как избегали? Демонстративно отворачивались?

    – Можно же сделать вид, что не знаешь человека... На конгресс УЕФА ехал с таким же тяжeлым настроением, но там как раз получил поддержку от членов исполкома и президента. Это было очень важно. Мне кажется, они понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными.

    – У них не было другого выбора.

    – Выбор есть всегда, но политическое давление иногда превалирует. Уверен, они осознаю́т, что применили сверхтяжeлые и избыточные санкции.

    – Что Чеферин сказал?

    – Похлопал по плечу.

    – А он читает, что происходит в России?

    – Всe читает.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +259

      cheser1970 26 минут назад

      Вообще пофиг всё равно позовут играть а мы пока усилим игру, новую тактику.

      Пример англия их отстранили аж на 5 лет на все турниры и всё у них супер стало. А мы Русские круче всех, мы и 10 лет переживём и будем ещё круче всех В ПЕРЁЁЁД РОССИЯ!!!

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      Рейтинг: +14990

      Fusballer 39 минут назад

      Косовские сепаратисты без проблем играют в еврокубках и в турнирах сборных. Потому что США признали их. А России признавать никого нельзя, как они считают.

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      Рейтинг: +1422

      Parham > Fusballer 34 минуты назад

      В точку!

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      Рейтинг: +16864

      Cleaner > Fusballer 32 минуты назад

      Да, они так считают. Спасибо Ельцину. Все это с тех времен...

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      Рейтинг: +9476

      R_a_i_n > Cleaner 9 минут назад

      Даже с Горбачева началось

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