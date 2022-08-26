«У ФИФА и УЕФА абсурдные аргументы». Алаев – об отстранении российских команд

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о санкциях, введенных против российского футбола.

– Некоторые говорят, что если возвращаться, то только с флагом. А вы как считаете?

– Я считаю, что нельзя отбирать у детишек мечту. Знаю ребят, которые не поехали на юношеские соревнования. Это была их мечта, а еe забрали.

– Ваше мнение: УЕФА и ФИФА могли поступить по-другому?

– Да. Я считаю, это слишком жeсткое наказание. Да и аргументы у них абсурдные – знаю, как проходило заседание в CAS по нашему делу.

– Какие у них аргументы?

– Например: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному ютуб-каналу сказал, что понимает наше решение.

– Это аргумент?

– Да. В суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».

– Сначала нам разрешили играть на нейтральном поле и без флага, а спустя два дня всe же отстранили. Что произошло за это время?

– Представляю, под каким давлением находились футбольные организации. Говорить сейчас, что они полностью независимые, крайне странно.

– Вы ездили на конгресс ФИФА в марте. Как вас там встречали европейские коллеги?

– Это была тяжелейшая поездка. В зале 1000 человек, а за пять минут до начала конгресса все камеры снимают только одну делегацию – нашу.

Ужасное давление, морально было очень тяжело. Кроме того, ряд коллег избегали общения, несмотря на то что многие годы мы вместе работали.

– Как избегали? Демонстративно отворачивались?

– Можно же сделать вид, что не знаешь человека... На конгресс УЕФА ехал с таким же тяжeлым настроением, но там как раз получил поддержку от членов исполкома и президента. Это было очень важно. Мне кажется, они понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными.

– У них не было другого выбора.

– Выбор есть всегда, но политическое давление иногда превалирует. Уверен, они осознаю́т, что применили сверхтяжeлые и избыточные санкции.

– Что Чеферин сказал?

– Похлопал по плечу.

– А он читает, что происходит в России?

– Всe читает.