В «Челси» отказались комментировать информацию о трансфере Захаряна

«Челси» не подтвердил, но и не опроверг возможный переход в клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Политика нашего клуба заключается в том, чтобы не комментировать трансферные слухи и спекуляции в средствах массовой информации», – заявила пресс-служба лондонцев.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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