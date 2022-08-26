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    В «Челси» отказались комментировать информацию о трансфере Захаряна

    «Челси» не подтвердил, но и не опроверг возможный переход в клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Политика нашего клуба заключается в том, чтобы не комментировать трансферные слухи и спекуляции в средствах массовой информации», – заявила пресс-служба лондонцев.

    Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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