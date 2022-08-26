Орещук не считает уход Захаряна большой потерей для «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».

«У «Динамо» хороший селекционный отдел, серьезный спортивный директор, у которого есть план А, B и С. У клуба должна быть стратегия, по которой он работает. У «Динамо» никогда не было проблем, потеряв игрока, приобрести нового. Там огромная база футболистов.

Может, на каком-то этапе будет потеря качества, потому что футболиста нужно интегрировать в команду. Не думаю, что уход Захаряна станет большой потерей для «Динамо». Появятся деньги, на которые можно будет купить хорошего футболиста, который есть в списках клуба», – сказал Орещук.

«Челси» предложил «Динамо» за Захаряна 15 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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