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  • Президент РПЛ: «Посещаемость матчей с Fan ID пугающая. Мы этого хотели?»

Президент РПЛ: «Посещаемость матчей с Fan ID пугающая. Мы этого хотели?»

26 августа 2022, 12:08
10

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей с Fan ID.

– В Екатеринбурге сейчас дважды собиралось по 3000 зрителей, а до пандемии было в среднем 16 340 зрителей.

– Для меня это главная проблема. На мой взгляд, даже более важная, чем отстранение от еврокубков.

– С законом о Fan ID можно что-то сделать?

– На протяжении четырeх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты.

Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

– Там хотя бы всем понятно, почему такие ограничения введены.

– Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да — посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков.

– Как это сделать?

– Прежде всего, надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин. Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит.

Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: «Это то, чего мы хотели?» — то ответ явно «нет».

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (10)
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mutabor0992
1661506041
Ну чего хотели,того и добились.
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Enter2006
1661506805
Пусть теперь менты и депутаты сами смотрят футбол на стадионах. А что? Порядок! Никого нет. FAN ID! Красота!
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порт
1661507074
Те, кто принял этот закон, не хватит мужества признать свою ошибку, вот в чём беда.
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Hoahin
1661507128
Закон Путин подписал, поэтому лучше лодку не раскачивать Алаеву
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vladimir-7
1661507303
Те люди, которые разрабатывали и принимали закон о Fan ID, выполняли это по системе проб и ошибок, но только после принятия закона, у них полностью отсутствует аналитическое мышление, поэтому, у них так, прокукарекал, а там, хоть не рассветай.
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portero
1661513114
Пи..рам в госдуре пох главное нужных родственников должностями и властью обеспечить, ну и доход....
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BRO_football
1661525368
Да, мы этого хотели. Зато на стадионах стало безопаснее. Нет фанатов - нет опасности. Заметили, что до сих пор не было ни одного скандала болельщиков с полицейскими, как это было в прошлом сезоне? Это результат работы Fan ID.
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