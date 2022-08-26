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    Президент РПЛ: «Посещаемость матчей с Fan ID пугающая. Мы этого хотели?»

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей с Fan ID.

    – В Екатеринбурге сейчас дважды собиралось по 3000 зрителей, а до пандемии было в среднем 16 340 зрителей.

    – Для меня это главная проблема. На мой взгляд, даже более важная, чем отстранение от еврокубков.

    – С законом о Fan ID можно что-то сделать?

    – На протяжении четырeх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты.

    Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

    – Там хотя бы всем понятно, почему такие ограничения введены.

    – Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да — посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков.

    – Как это сделать?

    – Прежде всего, надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин. Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит.

    Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: «Это то, чего мы хотели?» — то ответ явно «нет».

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25564

      vladimir-7 12 минут назад

      Те люди, которые разрабатывали и принимали закон о Fan ID, выполняли это по
      системе проб и ошибок, но только после принятия закона, у них полностью отсутствует аналитическое мышление, поэтому, у них так, прокукарекал, а там,
      хоть не рассветай.

      0
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      Рейтинг: +1131

      Hoahin 15 минут назад

      Закон Путин подписал, поэтому лучше лодку не раскачивать Алаеву

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      Рейтинг: +25564

      vladimir-7 > Hoahin 10 минут назад

      Это не лодка, это плот из нескольких бревен.

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      Рейтинг: +6115

      порт 16 минут назад

      Те, кто принял этот закон, не хватит мужества признать свою ошибку, вот в чём беда.

      0
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      Рейтинг: +4447

      Enter2006 21 минуту назад

      Пусть теперь менты и депутаты сами смотрят футбол на стадионах.
      А что? Порядок! Никого нет. FAN ID! Красота!

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      Рейтинг: +4039

      mutabor0992 33 минуты назад

      Ну чего хотели,того и добились.

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