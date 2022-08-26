Президент РПЛ: «Посещаемость матчей с Fan ID пугающая. Мы этого хотели?»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей с Fan ID.

– В Екатеринбурге сейчас дважды собиралось по 3000 зрителей, а до пандемии было в среднем 16 340 зрителей.

– Для меня это главная проблема. На мой взгляд, даже более важная, чем отстранение от еврокубков.

– С законом о Fan ID можно что-то сделать?

– На протяжении четырeх лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты.

Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

– Там хотя бы всем понятно, почему такие ограничения введены.

– Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да — посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков.

– Как это сделать?

– Прежде всего, надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин. Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит.

Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: «Это то, чего мы хотели?» — то ответ явно «нет».