«Мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА». Алаев – о принятии крымских клубов в РФС

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном включении крымских клубов в состав РФС.
«Отсутствие членства России в УЕФА – тотальная изоляция. Сейчас у нас есть проблемы с поиском соперника для товарищеских матчей, а в таком случае всe ещe хуже – ты просто не можешь ни с кем играть.
А теперь вы задайте себе вопрос: как сказать детям, у которых есть мечта играть в футбол, что им нужно о ней забыть? Вот поэтому мы и говорим не про факт признания-непризнания со стороны РФС, а о том, что в Крыму нужно развивать футбол. И для этого есть другие варианты.
Мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА: нам хочется, чтобы наши клубы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сборные – отбирались на чемпионаты Европы и мира», – сказал Алаев.
- Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
- Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
- УЕФА ранее выступил против включения Крыма в состав РФС.
Источник: «Чемпионат»