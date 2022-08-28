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    ⚽ РПЛ. «Зенит» и «Локо» разгромили соперников, «Ростов» примет ЦСКА

    Сегодня, 28 августа, седьмой тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. Сначала «Урал» крупно уступил «Зениту» (0:4).

    Затем «Локомотив» дома разгромил «Оренбург» (5:1). Затем начался матч «Торпедо» и «Краснодара».

    Закроют тур «Ростов» и ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Торпедо (Москва) – Краснодар

    28 августа, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)

    28 августа, 19:45 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

    Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

    Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.

    Удаление: нет – Фернандес, 67.

    Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дашаев, 23; 1:1 – Зобнин, 51; 1:2 – Денисов, 57; 1:3 – Промес, 90+4; 1:4 – Рыбус, 90+7.

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 5; 1:1 – Ежов, 20; 1:2 – Коваленко, 72.

    Удаления: Опарин, 30 – нет.

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Малком, 50; 0:2 – Мостовой, 55; 0:3 – Малком, 60; 0:4 – Родригао, 72.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 8; 2:0 – Игнатьев, 12; 2:1 – Сычевой, 13; 3:1 – Игнатьев, 19; 4:1 – Керк, 53; 5:1 – Миранчук, 90+4 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +11431

      Алексей З 2 часа назад

      В этом году очень много побед с крупным счётом.
      Расслоение бросается в глаза. 30 игр мало, но ещё 2-е из ФНЛ это утопия. Как бы сокращать не пришлось.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17185

      житель СПб 11 часов назад

      Слова "вышел в лидеры" надо писать после окончания тура.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2431

      andrej-lucevich > житель СПб 2 часа назад

      во-первых, об этом никто не пишет, а во-вторых Зенит в этом туре никто не обгонит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11431

      Алексей З > житель СПб 2 часа назад

      Неужели для вас важно , что они напишут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2270

      Январь 59 27 августа, 10:30

      Всех кто болел за Сочи с победой. Ждем иру с победой от Ростова и Краснодара. Болеем за южан.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16902

      Cleaner 27 августа, 10:11

      Факел сегодня покажет Спартаку факел!...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11431

      Алексей З > Cleaner 2 часа назад

      Показал, аж в глазах всё рябит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      моэм 27 августа, 09:41

      Только " Футбол на Куличках " более менее описал матч Сочи-Химки ... бомбардир отметил матч непонятным междометием , а спортбокс вообще ничего не написал , как будто ничего и не было ... неужели матч Сочи - Химки настолько ничтожное событие ?

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      Рейтинг: +16902

      Cleaner > моэм 27 августа, 10:13

      "Неужели матч Сочи - Химки настолько ничтожное событие ?"

      Да, это именно так.

      0
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      Рейтинг: +2270

      Январь 59 > моэм 27 августа, 10:28

      Если бы вместо Сочи был Спартак, если бы Спартаку дали пробить три пенальти, если бы игроку Спартака разбили лоб и было столько крови, тут бы статья была на три страницы мелким текстом. А про Сочи писать не интересно, это периферийная глубинка, в столице даже и не представляют, где этот город.

      0
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      Рейтинг: +15083

      Fusballer > Январь 59 19 часов назад

      Где Питер находится, знают все. Так что не надо тут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +830

      kliker > моэм 15 часов назад

      А что там описывать? Уволив Юрана Химки самоликвидировались.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Evgeniy Moiseenko& > Fusballer 15 часов назад

      Знают! На болоте!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17185

      житель СПб > Fusballer 11 часов назад

      Пишете всякие глупости и, видимо, сами собой восхищаетесь. Зачем? Питер здесь при чем?

      2
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