⚽ РПЛ. «Зенит» и «Локо» разгромили соперников, «Ростов» примет ЦСКА

Сегодня, 28 августа, седьмой тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. Сначала «Урал» крупно уступил «Зениту» (0:4).

Затем «Локомотив» дома разгромил «Оренбург» (5:1). Затем начался матч «Торпедо» и «Краснодара».

Закроют тур «Ростов» и ЦСКА.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Торпедо (Москва) – Краснодар

28 августа, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)

28 августа, 19:45 мск

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Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.

Удаление: нет – Фернандес, 67.

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Дашаев, 23; 1:1 – Зобнин, 51; 1:2 – Денисов, 57; 1:3 – Промес, 90+4; 1:4 – Рыбус, 90+7.

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Конате, 5; 1:1 – Ежов, 20; 1:2 – Коваленко, 72.

Удаления: Опарин, 30 – нет.

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Малком, 50; 0:2 – Мостовой, 55; 0:3 – Малком, 60; 0:4 – Родригао, 72.

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Локомотив (Москва) – Оренбург – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 8; 2:0 – Игнатьев, 12; 2:1 – Сычевой, 13; 3:1 – Игнатьев, 19; 4:1 – Керк, 53; 5:1 – Миранчук, 90+4 (с пенальти).

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