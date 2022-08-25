Алаев: «Мне хочется, чтобы в РПЛ каждый сезон был новый чемпион»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о конкуренции в лиге.
«Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года.
Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путeвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф.
Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.
Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально.
Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион», – заявил Алаев.
- «Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.
- Сейчас петербуржцы снова лидируют в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»