Алаев: «Мне хочется, чтобы в РПЛ каждый сезон был новый чемпион»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о конкуренции в лиге.

«Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года.

Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путeвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф.

Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.

Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально.

Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион», – заявил Алаев.