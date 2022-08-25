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    Алаев: «Мне хочется, чтобы в РПЛ каждый сезон был новый чемпион»

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о конкуренции в лиге.

    «Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года.

    Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путeвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф.

    Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.

    Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально.

    Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион», – заявил Алаев.

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.
    • Сейчас петербуржцы снова лидируют в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5872

      Давид59 8 минут назад

      Хмм. Зенит, говоришь, всем надоел? А что же у нас самая высокая посещаемость.

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