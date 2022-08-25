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    «Их всех накажут!» Кавазашвили возмущен запретом атрибутики «Спартака» на стадионе «Факела»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство «Факела» за запрет символики «Спартака» на трибунах Центрального стадиона профсоюзов.

    «Думаю, что это обязательно оспорится в РФС, и руководство «Факела» накажут! Это вопиющее решение! Как запретить красно-белые флаги приносить зрителю! Никто больше не придет на стадион тогда.

    Если они хотят, чтобы «Факел» играл только при своих болельщиках в своих цветах, это одно. Обычно запрещают только лишь баннеры, которые оскорбляют честь и достоинство граждан, государственных деятелей и так далее. Но чтобы не разрешить красно-белый цвет...

    Их всех накажут за это дело», — сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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