Семак назвал футболистов «Зенита», которые пропустят матч с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Уралом».

— Кто не сможет помочь вам в Екатеринбурге? Что с Даниилом Одоевским?

— У Одоевского небольшое повреждение. Сейчас он приступит к занятиям в общей группе. Посмотрим, насчет его участия. Что касается других игроков, то только Клаудиньо занимается индивидуально. Остальные все будут готовы.