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    Фернандеш: «Порадуюсь за Роналду, если он решит уйти из «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал желание своего партнера Криштиану Роналду покинуть команду.

    «Мы должны уважать то, к чему Роналду стремится. Если он собирается остаться, мы будем рады этому; если он собирается уйти, потому что он думает, что это лучше для него, я буду лично рад за него», – цитирует Фернандеша UtdDistrict со ссылкой на Mirror.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 3 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: твиттер UtdDistrict

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