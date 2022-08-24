Фернандеш: «Порадуюсь за Роналду, если он решит уйти из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал желание своего партнера Криштиану Роналду покинуть команду.
«Мы должны уважать то, к чему Роналду стремится. Если он собирается остаться, мы будем рады этому; если он собирается уйти, потому что он думает, что это лучше для него, я буду лично рад за него», – цитирует Фернандеша UtdDistrict со ссылкой на Mirror.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 3 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: твиттер UtdDistrict