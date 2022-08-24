Агент Пиняева рассказал, когда футболист вернется на поле

Павел Андреев, агент нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, рассказал, когда игрок вернется на поле.

«Восстановление Сергея идет по плану, все хорошо. Пока что Пиняев тренируется по индивидуальной программе. В сентябре должен вернуться на поле, в общую группу. Очень на это надеемся», — сказал Андреев.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.

Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев не играет с 16 июля.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс