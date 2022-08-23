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    Тихонов считает, что «Спартак» будет меньше жаловаться на судей после ухода Федуна

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Видимо, когда каждый матч совершаются ошибки против «Спартака», отсюда у Федуна была такая реакция. Если таких ярко выраженных ошибок не будет, которые были при нем, наверное, всe станет по‑другому. Но ошибки всe равно были.

    Когда это происходит постоянно – и именно против «Спартака» – наверное, это воспринималось вот так. Конечно, хотелось бы, чтобы против всех команд было меньше судейских ошибок», – сказал Тихонов.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Матч ТВ»

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