Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЭСК: Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру Дивеева рукой

    Член ЭСК РФС и заместитель руководителя департамента судейства РФС Николай Иванов разобрал эпизод с игрой рукой защитника Игоря Дивеева в своей штрафной в добавленное время в матче с «Ахматом» (4:2).

    • На 91-й минуте мяч попал в руку Игорю Дивееву в штрафной ЦСКА.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев решил не назначать пенальти после видеопросмотра.

    «Решение ЭСК по этому эпизоду – арбитр ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар. Основанием для такого решения было то, что левая рука (дальняя рука от игрока, который пробивал по мячу) поднята чуть‑чуть выше тела.

    И в этой ситуации, если бы мяч попадал в правую руку, которая находилась в естественном положении и была у тела, то это было бы – играть. Левая рука увеличивает площадь тела, и в соответствии с этим контакт с этой рукой – это назначение одиннадцатиметрового удара.

    Нигде в правилах игры не написано, на сколько сантиметров или миллиметров по траектории отклонился мяч. Говорится о факте контакта мяча и руки, и говорится о расположении руки в данной ситуации. В данной ситуации она увеличивала площадь тема, поэтому это нарушение правил», – заявил Иванов.

    Новости по теме
    ЦСКА не собирается подписывать Нобоа 3
    Медина: «Мне понравились водка и борщ» 7
    Шнякин: «Ротенберг был готов отпустить Нобоа в 14 из 15 клубов РПЛ, исключение – ЦСКА Федотова» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2947

      Derzkiy1 4 минуты назад

      Ну ещё ноготь пальца бы ещё задел, направление мяча даже не изменилось, на повторе только кое как разглядели
      Бывают посерьёзнее ситуации где ставит надо, за такое бред уже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11