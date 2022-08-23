Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК: Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру Дивеева рукой

ЭСК: Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру Дивеева рукой

23 августа 2022, 22:30
13

Член ЭСК РФС и заместитель руководителя департамента судейства РФС Николай Иванов разобрал эпизод с игрой рукой защитника Игоря Дивеева в своей штрафной в добавленное время в матче с «Ахматом» (4:2).

  • На 91-й минуте мяч попал в руку Игорю Дивееву в штрафной ЦСКА.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев решил не назначать пенальти после видеопросмотра.

«Решение ЭСК по этому эпизоду – арбитр ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар. Основанием для такого решения было то, что левая рука (дальняя рука от игрока, который пробивал по мячу) поднята чуть‑чуть выше тела.

И в этой ситуации, если бы мяч попадал в правую руку, которая находилась в естественном положении и была у тела, то это было бы – играть. Левая рука увеличивает площадь тела, и в соответствии с этим контакт с этой рукой – это назначение одиннадцатиметрового удара.

Нигде в правилах игры не написано, на сколько сантиметров или миллиметров по траектории отклонился мяч. Говорится о факте контакта мяча и руки, и говорится о расположении руки в данной ситуации. В данной ситуации она увеличивала площадь тема, поэтому это нарушение правил», – заявил Иванов.

Еще по теме:
ЦСКА продлил контракт с защитником 1
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА 4
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Карасев Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1661286691
Ну ещё ноготь пальца бы ещё задел, направление мяча даже не изменилось, на повторе только кое как разглядели Бывают посерьёзнее ситуации где ставит надо, за такое бред уже
Ответить
BRO_football
1661287343
Спасибо! Не всегда же только Зениту подыгрывать.
Ответить
Красногвардейчик
1661288790
Ну чё вы хотели? это же в сторону ЦСКА....это же не Зинит
Ответить
Фитоняшич
1661288975
Ну оно и понятно, этот товарищ не позволит ЦСКА упустить очки. Очень он любит выдумывать всякие приколы на поле в пользу ипподромных.
Ответить
АЛЕКС 58
1661306798
А что это питерцы заныли? Уж вас судейки любят горячо! Газпром прикормил!
Ответить
житель СПб
1661318561
Речь о пенальти ЦСКА - а некоторые тут пишут про Зенит... Господа, пейте кефир - он успокаивает! Теперь - по существу. Много раз еще во время матча просмотрев эпизод, и еще - сейчас, совершенно согласен с судьей. При таком "теоретическом" касании пенальти ставить не стоит. И в европейских матчах - не поставили бы.
Ответить
zigbert
1661322674
Большой ошибки Карасева здесь нет.
Ответить
Главные новости
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
11
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
11
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Все новости
Все новости
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
3
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
8
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
19
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
31
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+