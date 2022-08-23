ЭСК: Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру Дивеева рукой

Член ЭСК РФС и заместитель руководителя департамента судейства РФС Николай Иванов разобрал эпизод с игрой рукой защитника Игоря Дивеева в своей штрафной в добавленное время в матче с «Ахматом» (4:2).

На 91-й минуте мяч попал в руку Игорю Дивееву в штрафной ЦСКА.

Главный арбитр матча Сергей Карасев решил не назначать пенальти после видеопросмотра.

«Решение ЭСК по этому эпизоду – арбитр ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар. Основанием для такого решения было то, что левая рука (дальняя рука от игрока, который пробивал по мячу) поднята чуть‑чуть выше тела.

И в этой ситуации, если бы мяч попадал в правую руку, которая находилась в естественном положении и была у тела, то это было бы – играть. Левая рука увеличивает площадь тела, и в соответствии с этим контакт с этой рукой – это назначение одиннадцатиметрового удара.

Нигде в правилах игры не написано, на сколько сантиметров или миллиметров по траектории отклонился мяч. Говорится о факте контакта мяча и руки, и говорится о расположении руки в данной ситуации. В данной ситуации она увеличивала площадь тема, поэтому это нарушение правил», – заявил Иванов.