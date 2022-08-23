Назван московский клуб, который хочет купить банк из Китая

Неназванный китайский банк может стать владельцем «Торпедо», об этом сообщает телеграм-канал «Раздевалка».
«Как-то никто серьезно не отнeсся к информации из эфира «Есть тема» об интересе одного из китайских банков к российскому футбольным клубу из Москвы, а зря.
По нашей информации, китайский банк действительно проверял такую возможность. Но разговор был не про «Спартак», а про «Торпедо», – рассказал источник.
- «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
- Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.
Источник: телеграм-канал «Раздевалка»