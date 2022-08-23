Назван московский клуб, который хочет купить банк из Китая

так просто услышав знакомую аббревиатуру...
"— Сизу.пю цяй. Стуцят. Открываю. — Ты за КПК или КПСС? Отвецяю — За КПК.Снимают станы.бьют по зопе.Уходят.
— Сизу.пю цяй.Стуцят.Открываю. — Ты за КПК или за КПСС? Отвецяю — за КПСС. Снимают станы.бьют по зопе.
— Сизу.пю цяй. Стуцят. Снимаю станы.открываю. Сосед.пришел цяй пить."
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да кто нас купит ?
Неназванный китайский банк может стать владельцем «Торпедо», об этом сообщает телеграм-канал «Раздевалка».
«Как-то никто серьезно не отнeсся к информации из эфира «Есть тема» об интересе одного из китайских банков к российскому футбольным клубу из Москвы, а зря.
По нашей информации, китайский банк действительно проверял такую возможность. Но разговор был не про «Спартак», а про «Торпедо», – рассказал источник.
- «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
- Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.