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Назван московский клуб, который хочет купить банк из Китая

23 августа 2022, 16:39
12

Неназванный китайский банк может стать владельцем «Торпедо», об этом сообщает телеграм-канал «Раздевалка».

«Как-то никто серьезно не отнeсся к информации из эфира «Есть тема» об интересе одного из китайских банков к российскому футбольным клубу из Москвы, а зря.

По нашей информации, китайский банк действительно проверял такую возможность. Но разговор был не про «Спартак», а про «Торпедо», – рассказал источник.

  • «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
  • Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.

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Источник: телеграм-канал «Раздевалка»
Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (12)
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1661263244
Китайский банк покупает Торпедо, ставит китайского директора, тот назначает китайского тренера, они закупаются китайскими игроками и выигрывают РПЛ под руководством КПК!
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Skull_Boy
1661263705
Китайские банки кое-как находят бабки на финансирование своих клубов, которые каждый сезон ликвидируются по 2-3 команды
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Беспонтий
1661265717
так просто услышав знакомую аббревиатуру... "— Сизу.пю цяй. Стуцят. Открываю. — Ты за КПК или КПСС? Отвецяю — За КПК.Снимают станы.бьют по зопе.Уходят. — Сизу.пю цяй.Стуцят.Открываю. — Ты за КПК или за КПСС? Отвецяю — за КПСС. Снимают станы.бьют по зопе. — Сизу.пю цяй. Стуцят. Снимаю станы.открываю. Сосед.пришел цяй пить." ------------------------- да кто нас купит ?
Ответить
житель СПб
1661269281
То есть московские клубы еще и китайские банки хотят покупать (судя по заголовку)!?Надо уважать русский язык.
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BRO_football
1661274184
Китайский банк хочет не просто финансировать московский клуб, он хочет им управлять. Со Спартаком о таком договориться будет сложнее, а с Торпедо проще.
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АЛЕКС 58
1661311611
Сибирь купили,а Торпедо разве не купят?Они и Москву могут скупить по дешёвке
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