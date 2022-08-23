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    Назван московский клуб, который хочет купить банк из Китая

    Неназванный китайский банк может стать владельцем «Торпедо», об этом сообщает телеграм-канал «Раздевалка».

    «Как-то никто серьезно не отнeсся к информации из эфира «Есть тема» об интересе одного из китайских банков к российскому футбольным клубу из Москвы, а зря.

    По нашей информации, китайский банк действительно проверял такую возможность. Но разговор был не про «Спартак», а про «Торпедо», – рассказал источник.

    • «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.

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    Источник: телеграм-канал «Раздевалка»

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    Сегодня, 16:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5139

      Беспонтий 33 минуты назад

      так просто услышав знакомую аббревиатуру...


      "— Сизу.пю цяй. Стуцят. Открываю. — Ты за КПК или КПСС? Отвецяю — За КПК.Снимают станы.бьют по зопе.Уходят.
      — Сизу.пю цяй.Стуцят.Открываю. — Ты за КПК или за КПСС? Отвецяю — за КПСС. Снимают станы.бьют по зопе.
      — Сизу.пю цяй. Стуцят. Снимаю станы.открываю. Сосед.пришел цяй пить."
      -------------------------
      да кто нас купит ?

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      Рейтинг: +13810

      Skull_Boy 1 час назад

      Китайские банки кое-как находят бабки на финансирование своих клубов, которые каждый сезон ликвидируются по 2-3 команды

      0
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      Рейтинг: +846

      Untitled-1 1 час назад

      Китайский банк покупает Торпедо, ставит китайского директора, тот назначает китайского тренера, они закупаются китайскими игроками и выигрывают РПЛ под руководством КПК!

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