Назван московский клуб, который хочет купить банк из Китая

Неназванный китайский банк может стать владельцем «Торпедо», об этом сообщает телеграм-канал «Раздевалка».

«Как-то никто серьезно не отнeсся к информации из эфира «Есть тема» об интересе одного из китайских банков к российскому футбольным клубу из Москвы, а зря.

По нашей информации, китайский банк действительно проверял такую возможность. Но разговор был не про «Спартак», а про «Торпедо», – рассказал источник.