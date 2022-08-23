Китайский банк может купить «Спартак» или другой московский клуб для продвижения своих интересов в России

Юрист Александр Добровинский рассказал о возможном появлении китайских инвестиций в российском футболе.

«Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него «давить» рекламу.

Ходили слухи еще на прошлой неделе, что это один из серьезных московских клубов. Может быть, это будет «Спартак».

Если крупный или средний китайский банк сделает такое предложение «Лукойлу», то компания согласится», – заявил Добровинский.