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  • Китайский банк может купить «Спартак» или другой московский клуб для продвижения своих интересов в России

Китайский банк может купить «Спартак» или другой московский клуб для продвижения своих интересов в России

23 августа 2022, 14:32
8

Юрист Александр Добровинский рассказал о возможном появлении китайских инвестиций в российском футболе.

«Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него «давить» рекламу.

Ходили слухи еще на прошлой неделе, что это один из серьезных московских клубов. Может быть, это будет «Спартак».

Если крупный или средний китайский банк сделает такое предложение «Лукойлу», то компания согласится», – заявил Добровинский.

  • В понедельник «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена».
  • С 2004 года владельцем клуба был Леонид Федун.
  • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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JTherry
1661255681
Добровинский - болельщик мусоров, ему разве можно доверять, да и нет сейчас банков, которые хотели бы инвестировать в российские футбольные клубы... слухи ходили и про саудовских инвесторов, ну и где они сейчас..?) любому инвестору интересно засветиться в мировом пространстве для продвижения своих продуктов, для этого нужны игры в еврокубках...
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NewLife
1661262465
Кто-то, что-то где-то вякнет и срач тв тут же подхватит, лишь бы было про Спартак. Обычная чушь в стиле газпром ньюс.
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Persona_non_Grata
1661266593
" Опасные " комментарии убрали - Всё, тема закрыта !
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