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    Сборная России поздравила Дзюбу с голом в дебютном матче за «Демирспор»

    Сборная России поздравила нападающего Артема Дзюбу, забившего в дебютном матче за «Демирспор» против «Фенербахче» (2:4).

    «Поздравляем Артeма Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге», – написала пресс-служба национальной команды в телеграме.

    • 34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес два удара по воротам и выиграл пять верховых единоборств.
    • Артем получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15266

      NewLife 2 часа назад

      Динамовские фото специалисты, ну ка возмутитесь, что он шипами вратарю в колено.

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