Сборная России поздравила Дзюбу с голом в дебютном матче за «Демирспор»

Сборная России поздравила нападающего Артема Дзюбу, забившего в дебютном матче за «Демирспор» против «Фенербахче» (2:4).

«Поздравляем Артeма Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге», – написала пресс-служба национальной команды в телеграме.