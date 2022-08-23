Сборная России поздравила Дзюбу с голом в дебютном матче за «Демирспор»

Сборная России поздравила нападающего Артема Дзюбу, забившего в дебютном матче за «Демирспор» против «Фенербахче» (2:4).
«Поздравляем Артeма Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге», – написала пресс-служба национальной команды в телеграме.
- 34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
- Он забил, нанес два удара по воротам и выиграл пять верховых единоборств.
- Артем получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).
Источник: телеграм-канал сборной России