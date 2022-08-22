Гайч прояснил свое будущее в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопросы о своем будущем в клубе.

«Я хорошо тренируюсь и думаю, что способен помогать команде.

Мое будущее? Я остаюсь в ЦСКА. Слухи про Турцию и Мексику – это просто слухи», – сказал 23-летний аргентинец.