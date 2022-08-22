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    Гайч прояснил свое будущее в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопросы о своем будущем в клубе.

    «Я хорошо тренируюсь и думаю, что способен помогать команде.

    Мое будущее? Я остаюсь в ЦСКА. Слухи про Турцию и Мексику – это просто слухи», – сказал 23-летний аргентинец.

    • В 2020 году ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Форварда отправляли в аренду в «Беневенто» и «Уэску».
    • В новом сезоне латиноамериканец на поле вышел только раз – на 83-й минуте игры с «Ахматом» (4:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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