Гайч прояснил свое будущее в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопросы о своем будущем в клубе.
«Я хорошо тренируюсь и думаю, что способен помогать команде.
Мое будущее? Я остаюсь в ЦСКА. Слухи про Турцию и Мексику – это просто слухи», – сказал 23-летний аргентинец.
- В 2020 году ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Форварда отправляли в аренду в «Беневенто» и «Уэску».
- В новом сезоне латиноамериканец на поле вышел только раз – на 83-й минуте игры с «Ахматом» (4:2).
Источник: «Матч ТВ»