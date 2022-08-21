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  • Червиченко: «Клубы должны нанять профессиональных плакальщиц по примеру «Спартака». Их стратегия в адрес судей сработала»

Червиченко: «Клубы должны нанять профессиональных плакальщиц по примеру «Спартака». Их стратегия в адрес судей сработала»

21 августа 2022, 12:47
13

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался по судейству в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Не понял, почему Александр Соболев получил такую индульгенцию. Игрок «Локомотива» перед этим матчем, слегка отмахиваясь, получает красную карточку, потому что бьет по плечу Резиуана Мирзова. А здесь Соболев засаживает вратарю с прямой ноги шипами в лицо и не получает вообще ничего. Ровно как и позволяет себе тирады на пять минут в адрес судьи, которые начинаются у штрафной площади соперника и заканчиваются в районе центрального круга. Это как-то странно.

Я думал, что в концовке будет какой-нибудь отскок в руку и Павел Кукуян обязательно поставит на точку. В этом матче опять заметно, что арбитр лояльно судил в пользу «Спартака». Видимо, теперь многие клубы должны взять профессиональных плакальщиц, потому что стратегия, которую «Спартак» пару лет окучивал, она сработала. В этом сезоне пока «Спартак» судят отлично», – сказал Червиченко.

  • Про «профессиональной плакальщицей» Червиченко, вероятно, имеет в виду жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Москвичи впервые в сезоне проиграли.

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей Салихова Зарема
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1661078441
Главное что бы подобные Червиченко в клубы не попадали.
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nik55
1661079054
когда этой свинье пасть закроют
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NewLife
1661080016
По твоей толстой харе он бы не промахнулся, а Шунину повезло, отделался испугом.
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шахта Заполярная
1661080278
До чего-же мерзопакасное существо этот червякЧенко. Сколько в нем гнили и желчи. Создатель давал на всех, а досталось одному.
Ответить
BarStep
1661082043
Красавчик! Бывший владелец Спартака Андрей Червиченко озвучил мнение всей страны! Не испугался сказать адекватно.. Вывод: уже не сектант! С очищением! Мои искренние поздравления!
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Рыло свина
1661082971
Огонь! отжёг червяк!
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alefreddy
1661085174
Опять пузырь волну нагоняет развалил в свое время команду и сейчас один негатив несет.Такой же Кончелькин
Ответить
Shotlandets86
1661086610
Красиво разложил по фактам.)))
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Kollljan
1661090216
Кукуян прикормленный мяском судейка. Там красная Соболеву ломилась.
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Enter2006
1661091380
Самое интересное этой статьей Червиченко доказал что он сам профессиональная плакальщица, видимо набирает себе людей в команду ))
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