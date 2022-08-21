Червиченко: «Клубы должны нанять профессиональных плакальщиц по примеру «Спартака». Их стратегия в адрес судей сработала»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался по судейству в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Не понял, почему Александр Соболев получил такую индульгенцию. Игрок «Локомотива» перед этим матчем, слегка отмахиваясь, получает красную карточку, потому что бьет по плечу Резиуана Мирзова. А здесь Соболев засаживает вратарю с прямой ноги шипами в лицо и не получает вообще ничего. Ровно как и позволяет себе тирады на пять минут в адрес судьи, которые начинаются у штрафной площади соперника и заканчиваются в районе центрального круга. Это как-то странно.

Я думал, что в концовке будет какой-нибудь отскок в руку и Павел Кукуян обязательно поставит на точку. В этом матче опять заметно, что арбитр лояльно судил в пользу «Спартака». Видимо, теперь многие клубы должны взять профессиональных плакальщиц, потому что стратегия, которую «Спартак» пару лет окучивал, она сработала. В этом сезоне пока «Спартак» судят отлично», – сказал Червиченко.