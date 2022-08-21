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    Червиченко: «Клубы должны нанять профессиональных плакальщиц по примеру «Спартака». Их стратегия в адрес судей сработала»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался по судейству в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Не понял, почему Александр Соболев получил такую индульгенцию. Игрок «Локомотива» перед этим матчем, слегка отмахиваясь, получает красную карточку, потому что бьет по плечу Резиуана Мирзова. А здесь Соболев засаживает вратарю с прямой ноги шипами в лицо и не получает вообще ничего. Ровно как и позволяет себе тирады на пять минут в адрес судьи, которые начинаются у штрафной площади соперника и заканчиваются в районе центрального круга. Это как-то странно.

    Я думал, что в концовке будет какой-нибудь отскок в руку и Павел Кукуян обязательно поставит на точку. В этом матче опять заметно, что арбитр лояльно судил в пользу «Спартака». Видимо, теперь многие клубы должны взять профессиональных плакальщиц, потому что стратегия, которую «Спартак» пару лет окучивал, она сработала. В этом сезоне пока «Спартак» судят отлично», – сказал Червиченко.

    • Про «профессиональной плакальщицей» Червиченко, вероятно, имеет в виду жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Москвичи впервые в сезоне проиграли.

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    Источник: Rusfootball

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +737

      шахта Заполярная 14 минут назад

      До чего-же мерзопакасное существо этот червякЧенко. Сколько в нем гнили и желчи. Создатель давал на всех, а досталось одному.

      1
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      Рейтинг: +15240

      NewLife 18 минут назад

      По твоей толстой харе он бы не промахнулся, а Шунину повезло, отделался испугом.

      1
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      Рейтинг: +7321

      nik55 34 минуты назад

      когда этой свинье пасть закроют

      4
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      Рейтинг: +9355

      R_a_i_n 44 минуты назад

      Главное что бы подобные Червиченко в клубы не попадали.

      6
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      Рейтинг: +715

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Стыдно за отморозка дельфина. То валяется в штрафной от дуновения ветерка, то заряжает прямой ногой во вратаря и всё сходит с рук. Хотя какой игрок неадекватный, такой и клуП! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +2169

      spam2009 > Конопляных дел мастер 39 минут назад

      Да уж, от конопли так не плющит. рискну предположить, что ты сидишь на чем-то пожестче. На газу, точнее на газовой трубе из которой идет дурманящий ****. тут уж не до гы гы

      7
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      Рейтинг: +7321

      nik55 > spam2009 33 минуты назад

      ему газ не нужен он родился таким

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