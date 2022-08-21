Руни обвинил игроков «МЮ» в отсутствии характера и сердца

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни недоволен настроем нынешнего состава команды.

«Эрик тен Хаг будет выдвигать множество требований, чтобы добиться реакции от игроков. Но с этим составом стагнация происходит так давно, что изменения потребуют чего-то радикального. Игроки бесчувственны, у них нет характера, нет сердца», – считает Руни.