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    Паршивлюк: «Умярову надо быть скромнее, уважительнее в высказываниях. Футбол возвращает определенные вещи»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы над «Спартаком» (1:0) в шестом туре РПЛ высказался насчет соперника Наиля Умярова.

    «Что касается скромности Умярова, то надо быть скромнее в высказываниях, потому что против него играют такие же футболисты, как и он. Можно быть более уважительным. Он говорил, что это было в шутку? Да, мы же на фантики играем в финале Кубка. Футбол возвращает определeнные вещи. Что касается пожатия рук, то мы не заявляли, что не будем. Мы имеем взаимное уважение к сопернику», – сказал Паршивлюк.

    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1383

      alefreddy 17 минут назад

      верно только языком чесать любители а могли и еще пропустить оборона и опорники слабые

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