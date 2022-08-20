Паршивлюк: «Умярову надо быть скромнее, уважительнее в высказываниях. Футбол возвращает определенные вещи»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы над «Спартаком» (1:0) в шестом туре РПЛ высказался насчет соперника Наиля Умярова.

«Что касается скромности Умярова, то надо быть скромнее в высказываниях, потому что против него играют такие же футболисты, как и он. Можно быть более уважительным. Он говорил, что это было в шутку? Да, мы же на фантики играем в финале Кубка. Футбол возвращает определeнные вещи. Что касается пожатия рук, то мы не заявляли, что не будем. Мы имеем взаимное уважение к сопернику», – сказал Паршивлюк.

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам