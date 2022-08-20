Смолов двумя словами охарактеризовал победу «Динамо» над «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался после победы над «Спартаком» в шестом туре РПЛ (1:0).

«Великолепный футбол», – сказал Смолов, пропускавший встречу из-за травмы.

«Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

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