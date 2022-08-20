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    Смолов двумя словами охарактеризовал победу «Динамо» над «Спартаком»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался после победы над «Спартаком» в шестом туре РПЛ (1:0).

    «Великолепный футбол», – сказал Смолов, пропускавший встречу из-за травмы.

    • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -181

      Fenix forever 48 минут назад

      Смолов сказал в начале ---Нет войне...Молодец.0

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