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    ⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова

    В шестом туре чемпионата России «Динамо» дома минимально победило «Спартак» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Константин Тюкавин, который воспользовался результативной ошибкой Наиля Умярова.

    Хозяева поля завершали встречу вдесятером – на 89-й минуте удалили Николу Моро.

    «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, но пока сохранил лидерство.

    «Динамо», набрав три очка, вышло на второе место в лиге.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Тюкавин, 27.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров (Карапузов, 90+1), Захарян (Кутицкий, 90+4), Тюкавин (Грулев, 71).

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов (Рассказов, 85), Умяров (Чернов, 78), Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс (Николсон, 78), Игнатов (Зиньковский, 57), Промес, Соболев.

    Предупреждения: Сазонов, 60; Моро, 88; Шунин, 90+6; Фомин, 90+7 – Хлусевич, 67.

    Удаление: Моро, 89 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:27
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +255

      7:1 6 минут назад

      где же юзер с ником Свенья_Справедливости? отсиживается в убежище, как и положено?

      я просто напомню один его коммент после матча зенита с локо:

      "Чего ты ожидал вообще? Зенит так судят со всеми командами.
      Игрок Локомотива принимает мяч, Чистяков его перед каждым приёмом толкает в спину руками и это игнорируется. Ну попробуй там побегай с таким судейством."

      написан вот здесь 30.07.2022 в 19:50 - https://bombardir.ru/news/663223

      1
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      Рейтинг: +255

      7:1 > 7:1 6 минут назад

      одна проблема: чистяков в этом матче участия ВООБЩЕ не принимал. то есть, прикиньте, какие гниды водятся в тарасятнике, которым уже похрен, что визжать, лишь бы обвинить зенит, судей, газпром и далее по списку. на самом деле конченный просто делает вброс. и возникает вопрос: почему эта гнида сейчас не делает очередной вброс, если спартаг проиграл? сейчас самое время обвинить газпром - а он отсиживается где-то..

      0
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      Рейтинг: -181

      Fenix forever > 7:1 3 минуты назад

      Вместо Свенья_Справедливости таперича Мультизабаненный свиной п
      https://bombardir.ru/profile/372195......
      Обращайся.Общайся.

      0
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      Рейтинг: +16834

      paracetamol 7 минут назад

      Сломали свинке целку, а жаль. Зениту такая честь не выпала!

      0
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      Рейтинг: +255

      7:1 > paracetamol 4 минуты назад

      хряки, мне правда стыдно, что paracetamol живёт в питере и болеет за зенит. диагноз его вам известен, прошу отнестись с пониманием.

      0
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      Рейтинг: +1779

      lek! 10 минут назад

      Спартак смотрелся не плохо , нужно усиливать каждую из позиций . Самое главное появилась игра и не скучно смотреть

      0
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      Рейтинг: +16834

      paracetamol > lek! 7 минут назад

      Если все так хорошо, почему же не забили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +726

      Suvorov51 13 минут назад

      Ну присутствие здесь болел помойки. понятно, они везде где можно быть ну бездомные( нельзя писать бом и) это просто стервятники или гиены

      1
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      Рейтинг: +2943

      Derzkiy1 16 минут назад

      Судьи Спартак очень сильно тащат

      2
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      Рейтинг: +7377

      BarStep 21 минуту назад

      В целом пиарзарем компания прошла успешно..
      Дама с повязкой на глазах дрогнула и кукуяновцы отработали на 5 с +
      То что исполнители оказались не состоятельны, тут уж не их вина..

      Ждем всплеска вбросов к 4 сентября..

      3
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      Рейтинг: +9330

      R_a_i_n > BarStep 14 минут назад

      а что будет 4 сентября?

      0
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      Рейтинг: +7377

      BarStep > R_a_i_n 4 минуты назад

      воскресенье

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      Рейтинг: +5217

      ySS 26 минут назад

      Спартак сыграл в свою игру, Динамо с настроением, выполнился их план на игру.
      Трудно, конечно, требовать от начинающего тренера правильной стратегии на матч.

      0
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      Рейтинг: -181

      Fenix forever 27 минут назад

      102 коммента.Возбудились все после матча Динамо.
      И никого уже не волнуют эти цифры
      Общие боевые потери ВС РФ по 20.08 ориентировочно составили:

      личного состава – около 44 900 ликвидировано,
      танков ‒ 1 907
      боевых бронированных машин ‒ 4 212
      артиллерийских систем – 1 018
      РСЗО – 266
      средств ПВО – 141
      самолетов – 234
      вертолетов – 197
      БПЛА оперативно-тактического уровня – 803
      крылатых ракет – 190
      кораблей/катеров – 15
      автомобильной техники и автоцистерн - 3 137
      специальной техники – 97

      0
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      ...
      Рейтинг: +1297

      ruded > Fenix forever 19 минут назад

      вертолетов мало чет...

      0
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      Рейтинг: +255

      7:1 > Fenix forever 14 минут назад

      и что ты предлагаешь? бегать по кругу и а-а-а? мы не футбол здесь должны обсуждать, а твои цифры? просто логику хоть какую-то имей, а то сейчас по ней выходит, что везде нужно обсуждать только вашу страну, до которой уже никому нет дела. пс: и готовься скоро получить российский паспорт, есличо. и вещмешок собери, так как сидеть тебе за твои высказывания, полагаю, придётся.

      0
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      ...
      Рейтинг: -181

      Fenix forever > 7:1 10 минут назад

      никому нет дела===Завтра тебя призовут пополнять список 200-х

      0
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      Рейтинг: -181

      Fenix forever > ruded 6 минут назад

      Вертолеты после потерь последние пару месяцев ближе 5 километров ( зона действия ПЗРК Стингер) предпочитают не приближаться к ВСУ....Научили их.))) А то раньше то наглели.

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      Рейтинг: +16834

      paracetamol > Fenix forever 5 минут назад

      Это Арестович на сайт проник, кат!

      0
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      Рейтинг: +243

      Мультизабаненный свиной п > Fenix forever 4 минуты назад

      Михалыч, опять рвёт твой свидомый пердак ? Иди на#уй отсюда на свои щирые сайты и там тужи, псина кастрюлеголовая

      0
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      Рейтинг: -181

      Fenix forever > paracetamol 1 минуту назад

      Маладес...Арестовича знаешь. VPN рулит.)))

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      Рейтинг: +705

      Конопляных дел мастер 42 минуты назад

      Как чуть команда выше 10 места, так хряки летят. И сразу их звезду Свинси Промяс стух. Им только у аутсайдеров выигрывать. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3291

      serhio80 43 минуты назад

      Ну проиграли и проиграли) очки теряют всё) могли влететь мяча на 4, могли и выиграть. С споледним пасом и с реализацией беда конечно(

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      Рейтинг: +255

      7:1 > serhio80 27 минут назад

      да, всё так. но если вдруг оступится зенит - прикидываешь, какой набег со стороны хрюканов будет на нашу ветку? так что спуску вам давать не будем)

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