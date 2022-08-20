⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова

В шестом туре чемпионата России «Динамо» дома минимально победило «Спартак» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Константин Тюкавин, который воспользовался результативной ошибкой Наиля Умярова.

Хозяева поля завершали встречу вдесятером – на 89-й минуте удалили Николу Моро.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, но пока сохранил лидерство.

«Динамо», набрав три очка, вышло на второе место в лиге.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 27.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров (Карапузов, 90+1), Захарян (Кутицкий, 90+4), Тюкавин (Грулев, 71).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов (Рассказов, 85), Умяров (Чернов, 78), Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс (Николсон, 78), Игнатов (Зиньковский, 57), Промес, Соболев.

Предупреждения: Сазонов, 60; Моро, 88; Шунин, 90+6; Фомин, 90+7 – Хлусевич, 67.

Удаление: Моро, 89 – нет.

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