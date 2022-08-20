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  • ⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова

⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова

20 августа 2022, 19:27
149

В шестом туре чемпионата России «Динамо» дома минимально победило «Спартак» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Константин Тюкавин, который воспользовался результативной ошибкой Наиля Умярова.

Хозяева поля завершали встречу вдесятером – на 89-й минуте удалили Николу Моро.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, но пока сохранил лидерство.

«Динамо», набрав три очка, вышло на второе место в лиге.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 27.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров (Карапузов, 90+1), Захарян (Кутицкий, 90+4), Тюкавин (Грулев, 71).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов (Рассказов, 85), Умяров (Чернов, 78), Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс (Николсон, 78), Игнатов (Зиньковский, 57), Промес, Соболев.

Предупреждения: Сазонов, 60; Моро, 88; Шунин, 90+6; Фомин, 90+7 – Хлусевич, 67.

Удаление: Моро, 89 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (149)
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Кинстифа
1661012862
Спартак сам себе проиграл и подарил победу автобуснику((((
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Enter2006
1661012865
У Спартака были хорошие моменты, но нужно всё по честному. Защита Динамо была сегодня на высоте!
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slavа0508
1661012868
Вот и сказочке конец ... Первый статусный соперник и не всё так радужно ...
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ySS
1661013018
Динамовских с победой. Умярову должны)
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Fusballer
1661013129
Вроде и неплохо Спартак играл, но в концовках атак не хватало остроты. Да и в защите опять косяки были. В общем проблем море. Судейство было нормальным.
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qawzsexdr
1661013158
Это называется первый серьёзный соперник
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ААМ
1661013174
Первый серьёзный экзамен СПАМ сдал на твёрдую двойку.
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Беспонтий
1661014791
немножко необычно длинно извините главное это отсутствие в составе синерукого пенальтиста в составе победителя сегодня было прошлогоднее динамо нацеленное никого не боящееся волевое и настоящее когда не на кого надеяться то надежда умирает за пазухой и уже в раздевалке молодцы не потому что ненавижу спартак в ненависти замечен не был вспоминайте только в иронии а спартак.. ну что спартак другой соперник требующих совершенно других сил излишний всплеск эндорфина за предыдущие победы выжал определённую энергию в обратном направлении глаза пытались гореть ноги делали всё как привыкли руки вздымались в негодовании как обычно ну и всё -----------------
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MAKDIM2933
1661014921
И никто не заметил, что голевая атака Динамо началась сразу же после явного фола Фомина на Соболева, когда динамовец явно наступил шипами на ногу спартаковца. Это видели все - болельщики, комментаторы, Николаев. Все, кроме Кукуяна. Зафиксируй фол - глядишь, не было бы гола и сгоняли бы ничейку. Это не отменяет того, что Спартак сегодня был не убедителен, но факт есть факт. Такие фолы на оранжевую карточку пропускать нельзя.
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zigbert
1661063713
Динамо вышло на матч более мотивированным, может быть помня о финале кубка. Спартак выглядел предпочтительней в начале матча. Жаль не удалось использовать несколько голевых моментов. Забей Спартак первым, пошла бы совершенно другая игра а тут еще и ошибка Умярова. Динамо было проще играть по счету, тем более оборона у них на этот раз сыграла надежно. Ничего страшного не произошло, делаем выводы и двигаемся дальше. Динамо с победой!
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