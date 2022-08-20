⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова

где же юзер с ником Свенья_Справедливости? отсиживается в убежище, как и положено?
я просто напомню один его коммент после матча зенита с локо:
"Чего ты ожидал вообще? Зенит так судят со всеми командами.
Игрок Локомотива принимает мяч, Чистяков его перед каждым приёмом толкает в спину руками и это игнорируется. Ну попробуй там побегай с таким судейством."
написан вот здесь 30.07.2022 в 19:50 - https://bombardir.ru/news/663223
В шестом туре чемпионата России «Динамо» дома минимально победило «Спартак» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Константин Тюкавин, который воспользовался результативной ошибкой Наиля Умярова.
Хозяева поля завершали встречу вдесятером – на 89-й минуте удалили Николу Моро.
«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, но пока сохранил лидерство.
«Динамо», набрав три очка, вышло на второе место в лиге.
Россия. РПЛ. 6-й тур
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Тюкавин, 27.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров (Карапузов, 90+1), Захарян (Кутицкий, 90+4), Тюкавин (Грулев, 71).
«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов (Рассказов, 85), Умяров (Чернов, 78), Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс (Николсон, 78), Игнатов (Зиньковский, 57), Промес, Соболев.
Предупреждения: Сазонов, 60; Моро, 88; Шунин, 90+6; Фомин, 90+7 – Хлусевич, 67.
Удаление: Моро, 89 – нет.