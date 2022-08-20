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    Баринов, Игнатьев и Изидор – в основе «Локомотива»; у «Химок» выйдут Глушаков, Мирзов и Руденко

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч шестого тура чемпионата России.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

    Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Черный, Кухарчук, Гулиев, Зуев, Камышев, Главчич, Долгов, Садыгов.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано, Изидор.

    Запасные: Гилерме, Савин, Погостнов, Миранчук, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Щетинин, Раков, Раконьяц.

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    Источник: сайт РПЛ

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