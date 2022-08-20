Баринов, Игнатьев и Изидор – в основе «Локомотива»; у «Химок» выйдут Глушаков, Мирзов и Руденко

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч шестого тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Черный, Кухарчук, Гулиев, Зуев, Камышев, Главчич, Долгов, Садыгов.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано, Изидор.
Запасные: Гилерме, Савин, Погостнов, Миранчук, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Щетинин, Раков, Раконьяц.
- Игра пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 15:00 мск.
- «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков), а «Химки» – на 9-й строчке.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ