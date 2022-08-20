Тренер «Торино» Юрич высказался о травме Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал травму полузащитника Алексея Миранчука, из-за которой футболист пропустит минимум месяц.

«Сочувствую Миранчуку. Он забил и выбыл на длительный срок. Нам будет его не хватать, он уникальный футболист для «Торино», – сказал Юрич.

«Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).

В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.

Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»