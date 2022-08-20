Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Торино» Юрич высказался о травме Миранчука

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал травму полузащитника Алексея Миранчука, из-за которой футболист пропустит минимум месяц.

    «Сочувствую Миранчуку. Он забил и выбыл на длительный срок. Нам будет его не хватать, он уникальный футболист для «Торино», – сказал Юрич.

    • «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.

    Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»

    Новости по теме
    Миранчук пропустит минимум месяц из-за травмы 4
    Стало известно, сколько Алексей Миранчук пропустит из-за травмы 3
    Агент Миранчука: «Торино» в перспективе готов заплатить за Лешу, но место в составе не обещали» 3
    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11