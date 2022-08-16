Миранчук пропустит минимум месяц из-за травмы

Травма полузащитника «Торино» Алексея Миранчука оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Агент футболиста сообщал, что хавбек пропустит три недели. По информации Sport24, россиянин выбыл как минимум на месяц.

«Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).

В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.

Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»