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    Миранчук пропустит минимум месяц из-за травмы

    Травма полузащитника «Торино» Алексея Миранчука оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

    Агент футболиста сообщал, что хавбек пропустит три недели. По информации Sport24, россиянин выбыл как минимум на месяц.

    • «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.

    Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +199

      Красногвардейчик 1 час назад

      Видимо Кокоша позвонил, научил как доить макаронников)))

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      Рейтинг: +4026

      mutabor0992 1 час назад

      Леха хрустальный.

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      Рейтинг: +1529

      Alex Y 2 часа назад

      Эх жаль , а так начал хорошо((

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