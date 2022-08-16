Миранчук пропустит минимум месяц из-за травмы

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Травма полузащитника «Торино» Алексея Миранчука оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.
Агент футболиста сообщал, что хавбек пропустит три недели. По информации Sport24, россиянин выбыл как минимум на месяц.
- «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
- В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.
Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»