Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов рассказал о своей реакции на вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

    — После поражения от «Карабаха» в третьем отборочном раунде ЛЧ «Ференцварош» дважды подряд победил со счетом 4:0 — в своем чемпионате и в Лиге Европы. Рана зажила так быстро?

    — После драки кулаками не машут. Какой смысл задним числом посыпать голову пеплом? На пути к групповым матчам в одном из еврокубков состоялось уже семь встреч — в одной из них не хватило запаса прочности, еще какие-то нюансы сказались, за что мы и поплатились.

    Извлекли уроки, работаем дальше. Впереди много важных игр, и я рад, что команда так достойно отреагировала на неудачу против «Карабаха».

    • «Ференцварош» разгромил «Шэмрок Роверс» (4:0) в отборе Лиги Европы
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.
    • Черчесов работает в Будапеште с декабря.

    Новости по теме
    Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
    Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы 3
    Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2022 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11