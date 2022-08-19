Черчесов рассказал о своей реакции на вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

— После поражения от «Карабаха» в третьем отборочном раунде ЛЧ «Ференцварош» дважды подряд победил со счетом 4:0 — в своем чемпионате и в Лиге Европы. Рана зажила так быстро?

— После драки кулаками не машут. Какой смысл задним числом посыпать голову пеплом? На пути к групповым матчам в одном из еврокубков состоялось уже семь встреч — в одной из них не хватило запаса прочности, еще какие-то нюансы сказались, за что мы и поплатились.

Извлекли уроки, работаем дальше. Впереди много важных игр, и я рад, что команда так достойно отреагировала на неудачу против «Карабаха».