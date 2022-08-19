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    Силкин: «Не все в «Динамо» довольны новым тренером»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе Славиши Йокановича, который летом возглавил московскую команду вместо Сандро Шварца.

    «Предыдущий тренер ставил атакующий футбол, а ребята с удовольствием в него играли. При переходе на другой стиль не всe получается.

    По выражениям футболистов видно, что не все довольны. Не думаю, что назревает какое‑то напряжение в команде, но всe снимается спортивными результатами.

    Если команде что‑то не нравится, но она побеждает, а футболисты получают премиальные, то всe забудется», – заявил Силкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7857

      FanatSerj 33 минуты назад

      "По выражениям футболистов видно" - ой ну начинается гадание на кофейной ... т.е по морде лица, может футболист нашатыря нюхнул, вот и рожа кислая )))

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      Рейтинг: +11420

      Алексей З 39 минут назад

      Так везде , в любом клубе , найдутся те кто недоволен тренером.
      В заявке 25 , а на поле выходят 11 - этим всё сказано.

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