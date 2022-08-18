Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Я считаю, если у Артема есть желание и возможности, то ему надо играть. Думаю, у него все получится. Артем — сильный малый. Был сильным, даже когда был еще гадким утенком. Я за него рад. Главное, чтобы все получилось.

Артем — коммуникабельный человек. Плюс в его новой команде играет Ярослав Ракицкий. У нас другой менталитет, поэтому очень важно, что в команде будет знакомый ему человек. Главное — не заблудиться. Артем разберется», — сказал Шупляков.