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    Первый тренер Дзюбы: «Артем – сильный малый. Имел силу, даже когда был гадким утенком»

    Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Я считаю, если у Артема есть желание и возможности, то ему надо играть. Думаю, у него все получится. Артем — сильный малый. Был сильным, даже когда был еще гадким утенком. Я за него рад. Главное, чтобы все получилось.

    Артем — коммуникабельный человек. Плюс в его новой команде играет Ярослав Ракицкий. У нас другой менталитет, поэтому очень важно, что в команде будет знакомый ему человек. Главное — не заблудиться. Артем разберется», — сказал Шупляков.

    • 33-летний Дзюба – свободный агент.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      НикКин 1 час назад

      Ну да сила есть ума не надо

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      Рейтинг: +14867

      Fusballer 1 час назад

      Силушку он свою использует, распихивая и расталкивая игроков соперников.

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