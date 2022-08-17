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    Алаев: «Вопрос о принятии Крыма в РФС не стоит. Вопрос в развитии футбола в регионе»

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о перспективах включения крымских клубов в состав РФС.

    — Никаких договоренностей с ФИФА и УЕФА. Были неофициальные консультации. У всех есть понимание, что ситуация изменилась. За 8 лет коллеги ничего не смогли сделать. Надо развивать футбол в Крыму. Но важно сохранить диалог с ФИФА и УЕФА.

    — Как принять крымский футбол в состав РФС?

    — Не стоит вопрос о том, принять ли в РФС. Стоит вопрос о развитии футбола. Принять или не принять — это слишком узко. Там должен развиваться футбол, должны играть дети, должны появляться тренеры. Реализация этого механизма может быть разная.

    — Вы понимаете, что это может стать болевой точкой для депутатов и политиков?

    — Я понимаю. Готов к этому. Если футбол в Крыму будет развиваться, я готов получать эти удары ежедневно.

    Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие восемь клубов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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