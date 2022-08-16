«Работаем над этим». «Спартак» может усилиться новыми легионерами

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что до закрытия летнего трансферного окна состав команды пополнят иностранные футболисты.

«Может ли «Спартак» летом подписать новых иностранцев? Да. Над этим сейчас работаем.

Я ничего раскрывать не буду. Могу сказать, что мы вплотную работаем над теми кандидатами, которые могут усилить заявленные тренером позиции.

Не буду комментировать те или иные слухи. Мы сделаем конкретное заявление, когда осуществится сделка. Если она состоится. Этот процесс сейчас тоже непростой», – сказал Мележиков.