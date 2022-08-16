Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Работаем над этим». «Спартак» может усилиться новыми легионерами

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что до закрытия летнего трансферного окна состав команды пополнят иностранные футболисты.

    «Может ли «Спартак» летом подписать новых иностранцев? Да. Над этим сейчас работаем.

    Я ничего раскрывать не буду. Могу сказать, что мы вплотную работаем над теми кандидатами, которые могут усилить заявленные тренером позиции.

    Не буду комментировать те или иные слухи. Мы сделаем конкретное заявление, когда осуществится сделка. Если она состоится. Этот процесс сейчас тоже непростой», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ после 5 туров.
    • Этим летом клуб подписал 2 новичков – защитника Мацея Рыбуса (бесплатно) и вингера Антона Зиньковского (3,2 млн евро).

    Новости по теме
    Гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос о будущем Николсона 1
    «С ужасом ждем». Гендиректор «Спартака» Мележиков – о введении Fan ID на «Открытие Банк Арене» 9
    Гендиректор «Спартака» рассказал об уходе Роши из клуба 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4908

      Беспонтий 2 часа назад

      "Привет. Включи Зенит ТВ.
      Посмотри, там мальчик такой губастенький.
      Я потом тебе перезвоню."
      (с)ну почти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14841

      Fusballer 2 часа назад

      Нафига сейчас легов покупать? Лучше поискать из собственных резервов. Или может из низших лиг. А леги ненадёжный вклад сейчас.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11