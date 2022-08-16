В «Краснодаре» прокомментировали интерес к Олусегуну от клубов из топ-5 лиг

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков прокомментировал слова нападающего Олакунле Олусегуна об интересе к нему от клубов из топ-5 лиг Европы.

— Правда, что у Олусегуна есть предложения из топ‑5 лиг?

— У нас у всех игроков есть предложения.

— Верно, что по Олусегуну — из Франции?

— Не могу сказать.