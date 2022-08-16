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    В «Краснодаре» прокомментировали интерес к Олусегуну от клубов из топ-5 лиг

    Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков прокомментировал слова нападающего Олакунле Олусегуна об интересе к нему от клубов из топ-5 лиг Европы.

    — Правда, что у Олусегуна есть предложения из топ‑5 лиг?

    — У нас у всех игроков есть предложения.

    — Верно, что по Олусегуну — из Франции?

    — Не могу сказать.

    • Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • За основную команду он провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость 20-летнего нигерийца – 700 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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