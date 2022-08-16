В «Краснодаре» прокомментировали интерес к Олусегуну от клубов из топ-5 лиг

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков прокомментировал слова нападающего Олакунле Олусегуна об интересе к нему от клубов из топ-5 лиг Европы.
— Правда, что у Олусегуна есть предложения из топ‑5 лиг?
— У нас у всех игроков есть предложения.
— Верно, что по Олусегуну — из Франции?
— Не могу сказать.
- Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- За основную команду он провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость 20-летнего нигерийца – 700 тысяч евро.
Источник: «Матч ТВ»